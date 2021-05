Rehling

06:30 Uhr

Taglilienfeld bei Rehling-St. Stephan bekommt einen Schutzgürtel

Für die Gemeinde Rehling ist es eine Aufgabe, das Taglilienfeld zu erhalten und zu schützen. Deshalb wird hier an der Süd- und Ostseite ein breiter Schutzgürtel angelegt, der auch als Ausgleichsfläche für das neue Baugebiet in Rehling dient.

Plus Das Taglilienfeld beim Rehlinger Ortsteil St. Stephan erhält einen Schutzgürtel und wird ökologisch aufgewertet. Die Gemeinde hofft auf Helfer. Was geplant ist.

Von Josef Abt

Ein größeres Neubaugebiet mit Platz für 43 Häuser hat die Gemeinde Rehling am östlichen Ortsende mit dem Bebauungsplan "Zwischen Lange Wand und Hambergstraße" in den vergangenen Monaten geschaffen. Wie in solchen Fällen üblich, muss für die künftig verbaute Wohnfläche ein ökologischer Ersatz, also eine Ausgleichsfläche, geschaffen werden. Sie soll beim Taglilienfeld in St. Stephan entstehen. Das hatte noch der "alte" Gemeinderat beschlossen. Nun lagen die detaillierten Planungsunterlagen vor und die Ratsmitglieder wurden ausführlich informiert.

Themen folgen