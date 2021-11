Rehling

Was sich die Rehlinger Bürger vom Bürgermeister wünschen

Jetzt ist auch die Südansicht des neuen Rehlinger Kindergartens mit seinem markanten dreigiebeligen Dach fertig. Ebenfalls bald fertig ist die südlich vorgelagerte Spielfläche. Links im Hintergrund ist der alte Kindergarten zu sehen. In der Bürgerversammlung wollte ein Besucher wissen, warum keine Photovoltaikanlage eingeplant worden ist.

Plus In der ersten Bürgerversammlung gibt es nur wenige Anliegen an die Adresse von Christoph Aidelsburger. Sie drehen sich um Radwege und Autoverkehr.

Von Josef Abt

Nur wenige Anliegen hatten die rund 50 Besucherinnen und Besucher der Rehlinger Bürgerversammlung am Mittwoch. Eine Anfrage an Bürgermeister Christoph Aidelsburger bezog sich auf die Sanierung des Eschenwegs. Hier wurde die Straße nach dem Bau des Mehrfamilienwohnhauses entlang der Bergstraße in Mitleidenschaft gezogen. Teilweise sind Straßenbereiche abgerutscht.

