Rehling

06:00 Uhr

Wasserversorgung: Bürger müssen sich auf steigende Gebühren einstellen

Derzeit laufen die Erschließungsarbeiten im neuen Baugebiet Am Brunnen östlich von Rehling. Dort sind rund 40 Wohnhauser geplant.

Plus Die hohen Investitionen für die Wasserversorgung in Rehling und den weiteren versorgten Orten am Lechrain machen sich bemerkbar. Die Gebühren steigen.

Von Josef Abt

Einstimmig hat der Wasserzweckverband der Hardhofgruppe Rehling den Haushaltsplan 2021 in seiner jüngsten Sitzung verabschiedet. Dieser Plan schließt im Verwaltungs- und auch im Vermögensetat jeweils mit rund 850.000 Euro ab. Die Zahlen wurden von Hermine Eisele vorgetragen. Diese machte deutlich, dass der Haushalt "auf Kante genäht" ist und fast keine Spielräume mehr zulässt. Man hoffe nun, dass man dieses Jahr vor außergewöhnlichen und zusätzlichen Ausgaben wie kostspielige Wasserrohrbrüche etc. verschont bleibe.