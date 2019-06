vor 16 Min.

Rehling misst die Geschwindigkeit der Autofahrer

Die Gemeinde Rehling misst seit Kurzem mit einem gesponserten Gerät, wie schnell Autofahrer im Ort unterwegs sind. Nun schafft sie ein eigenes Gerät an.

Von Josef Abt

Braucht Rehling ein Geschwindigkeitsmessgerät? Die Frage beschäftigte die Mitglieder des Gemeinderates. Seit einigen Wochen ist ein gesponsertes Gerät an der Schule installiert. Wie in den Diskussionen zum Ausdruck kam, werden die Autofahrer durch solche Geräte sensibler und passen beim Aufleuchten der Tempo-Anzeige ihre Geschwindigkeit an.

Jetzt hat sich der Gemeinderat für die Anschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes entschieden. Aber nicht nur. Es soll zudem ein Datenerfassungsgerät angeschafft werden, mit dem die genau Anzahl und Typen der Verkehrsmittel auf dieser Strecke ermittelt werden können. Die Kosten für beide Geräte belaufen sich auf rund 4000 Euro.

Prallschutzwand in Schulturnhalle ist in die Jahre gekommen

Poröse Prallschutzwand Die Prallschutzwand in der Schulturnhalle ist in die Jahre gekommen. Die Wand, die 1996 angebracht worden war, ist auf der Rückseite porös. Zur Sitzung des Gemeinderates lag nun von der damaligen Lieferfirma Walltec bereits ein Angebot für die Erneuerung vor. Der Abbau der porösen Wand mit Erneuerung würde demnach rund 19 000 Euro kosten. In der Diskussion kam die Forderung aus den Reihen der Ratsmitglieder, sich über Alternativen zur Prallschutzwand zu informieren, da die bisherige Ausführung nicht als optimale Lösung gesehen wurde. Die Verwaltung will nun Alternativen prüfen.

Zuschuss für Caritas Eine Zusage gab es für die Sozialstation Aichach über einen Zuschussantrag in Höhe von 77 Cent je Einwohner. Bei einem Einwohnerstand zum 30. Juni 2018 von 2568 bekommt die Caritas von Rehling einen Betrag von 1977,36 Euro. Wie der Rathauschef zu dem Thema erläuterte, könne die Sozialstation ohne die Zuwendungen von den Kommunen den Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen. 85 Prozent der Gesamtkosten der Sozialstation entfallen auf Personalkosten. Die Leistungsentgelte der Krankenkassen reichen für eine Refinanzierung des ambulanten Dienstes nicht mehr aus, so die Information vom Rathauschef, weshalb die Zuschusszusage auch ohne Gegenstimme blieb.

Wohngebiet in Hirblingen Keine Einwände hatte das Gremium hinsichtlich der Beteiligung an der Bauleitplanung der Stadt Gersthofen für die Aufstellung eines Bebauungsplanes im Norden von Hirblingen für ein Wohnbaugebiet. Dadurch werden keinerlei Belange der Gemeinde Rehling berührt, hieß es.

Miniwohnhaus kommt Von einer Bauwerberin nahe des Buchenweges lag ein Bauantrag für den Neubau eines modularen und minimalen Wohnhauses mit einer Nettofläche von rund 25 Quadratmetern vor. Hierzu hatte das Gremium keine Einwände.

Nächste Sitzung Bürgermeister Alfred Rappel teilte mit, dass die nächste Sitzung des Gemeinderates nach der Änderung des Jahresterminplanes verschoben ist von Mittwoch, 3. auf Donnerstag, 4. Juli.

Rappel nimmt zu Gerüchten über Aushub am Kindergarten Stellung

Aushub am Kindergarten Da in der Öffentlichkeit immer wieder Behauptungen zum Erdaushub beim neuen Kindergarten kursieren, nahm Bürgermeister Alfred Rappel dazu Stellung. Nach seinen Worten sind die Aushubmengen nicht größer, als das vor Baubeginn erstellte Bodengutachten es vorgesehen hatte. Die Aushubmengen seien in der Vergabe bekannt gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass sich das Aushubmaterial nicht zum Wiederbefüllen eigne. Der Aushub, der momentan auf der Bauschuttdeponie der Kommune zwischengelagert sei und nach den erfolgten Untersuchungen eigentlich in die gemeindliche Deponie hätte eingebracht werden können, werde nun von der Aushubfirma ins Lager des Unternehmers gefahren und zum Mischen und für anderweitigen Verbau verwendet.

