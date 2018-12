18.12.2018

Rehlinger Landjugend wagt sich an Toni Lauerer

Verein feiert gelungene Premiere im Stadel der Familie Jakob. Dabei hat er mit einigen Problemen zu kämpfen

Von Josef Abt

Wer den Kabarettisten und Mundartdichter Toni Lauerer aus der Oberpfalz kennt – vor allem seine Bücher, Kinder- und Weihnachtsgeschichten –, weiß um dessen besonderen Humor. Nicht ohne Grund sind Lauerers Theaterstücke sind inzwischen in ganz Bayern und auch in Österreich verstärkt auf den Bühnen zu sehen.

Erstmals hat sich die Katholische Landjugend (KLJB) Rehling an ein Werk von Lauerer getraut. Sie zeigt heuer das Lustspiel in drei Akten „Der Paul in der Krise“. Am Sonntag feierte sie erfolgreich Premiere. Die Theaterbühne ist erneut im Stadel der Familie Jakob an der Hambergstraße aufgebaut, wo sich die KLJB seit Jahren gut aufgehoben fühlt. Der Stadel ist derzeit der einzige verfügbare Raum im Ort, um die jahrzehntelange Tradition des Laientheaters aufrechtzuerhalten. Zur Nachmittagsvorstellung kamen neben den zahlreichen Kindern viele Senioren, die sich prächtig amüsierten. Die Landjugend spendierte Kaffee und selbst gemachte Kuchen. Die Rollen waren mit einer guten Mischung aus theatererprobten KLJB-Mitgliedern und ein paar „Neulingen“ besetzt.

Die Organisatoren tun sich immer schwerer, freiwillige Mitspieler zu finden, die die wochenlange Zusatzbelastung zu ihrem Beruf oder ihrer Ausbildung auf sich nehmen. Erstmals arbeiteten die Rehlinger Theaterspieler ohne feste Regie. Die Akteure, die teilweise schon seit vielen Jahren Theater spielen, brachten sich gegenseitig die Szenen bei. Dies gelang ihnen allemal bestens. Dasselbe galt für die Verteilung der Rollen. Sie waren den Burschen und Mädchen wie auf den Leib geschneidert.

Zum Inhalt des Stückes wird Folgendes verraten: Bauer Paul (Thomas Kober) hat auf dem Feuerwehrfest einen über den Durst getrunken. In seinem umnebelten Zustand beleidigt er in der Bar seine Gattin Martha (Vroni Jakob) schwer. Zudem lädt er die ebenfalls anwesende hübsche Vroni (Eva Jakob) zu einem Praktikum auf seinen Hof ein.

Am nächsten Tag weiß Paul nicht mehr so recht, was sich abgespielt hat, und rätselt, warum ihn seine Frau demonstrativ ignoriert. Eine Versöhnung gestaltet sich schwierig, da sowohl Pauls Freund Alois (Bernhard Kober) als auch Nachbarin Moni (Alexandra Kober) gute Ratschläge geben und den Streithähnen raten, bloß nicht nachzugeben. Zwei Feriengäste – Rüdiger Meierlein (Tobias Haberl) und seine Frau Margot (Anja Lachenmayr) – bringen trotz bester Absicht ein noch größeres Durcheinander in die ohnehin verfahrene Situation. Als nicht gerade hilfreich erweisen sich die ständigen Kommentare des schlitzohrigen und nur scheinbar schwerhörigen Opas (Matthias Lachenmayr), der von seinem Sofa aus das Geschehen verfolgt und auf seine Weise zu beeinflussen versucht. In weiteren Rollen zu sehen sind Hansi (Gabriel Jakob) und der Postbote (Simon Strobl). Als Souffleuse wirkt Franziska Fehrer mit.

Am Ende der fast drei Stunden dauernden Aufführung gab es reichlich Applaus für die Akteure. Nicht einmal das jährlich wiederkehrende Problem mit dem sich verheddernden Bühnenvorhang konnte sie aus der Ruhe bringen. Mittlerweile gehört es schon fast zum Ritual bei diesem Theater. Nach einer kurzen Pause folgte am Abend gleich die zweite Vorstellung.

Weitere Aufführungen gibt es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, sowie am Freitag, 28. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf in der Metzgerei Hörmann oder an der Abendkasse.

