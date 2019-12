vor 40 Min.

Rehlinger proben für „Da Pfennigfuchser“

Die Katholische Landjugend präsentiert einen lustigen Dreiakter. Jetzt beginnt der Kartenvorverkauf

Von Josef Abt

Die Premiere des Theaters der Katholischen Landjugend Rehling (KLJB) ist zwar erst am Sonntag, 22. Dezember, doch die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Noch muss viel improvisiert werden in der Maschinenhalle der Familie Jakob (Schmidbauer). Auch die Bühne ist noch im Rohbau.

Mit dem Stück „Da Pfennigfuchser“, einem Dreiakter aus der Feder von Peter Landstorfer, sollte an vier Spieltagen für Unterhaltung gesorgt sein. In den Hauptrollen werden einige bereits theatererprobte Mitglieder der Landjugend glänzen, die Rollenverteilung ist auf die Akteure zugeschnitten. Die teils turbulenten Szenen spielen in einer Bauernstube, die von den Theaterspielern und anderen Vereinsmitgliedern noch hergerichtet werden muss. Außer den bekannten Darstellern sind auch Neulinge aus der KLJB auf der Theaterbühne dabei. Neben den ersten Szenenproben geht es derzeit verstärkt um das Lernen der vielen Textpassagen. Erstmals hilft Nachwuchssouffleuse Alexandra Golling mit aus. Eine weitere wichtige Funktion hat Maximilian Hörmann, der für Licht und Ton verantwortlich ist. Aus dem Inhalt des mit viel Situationskomik gespickten Dreiakters soll zwar noch nicht zu viel verraten werden, doch so viel darf man schon wissen: Der Großbauer und Kiesgrubenbesitzer Dugg Bertl (gespielt von Thomas Kober) ist ein Pfennigfuchser, wie er im Buche steht. Diesen Geiz hat er nicht nur gegen sich selbst. Alle um ihn herum bekommen diesen Wahn zum Sparen zu spüren. Damit treibt er sein Umfeld in den Wahnsinn. Betroffen sind vor allem die Wirtschafterin Mare (Anja Lachenmayr), der schüchterne Knecht Dengl (Tobias Haberl) sowie die vorlaute Magd Froaß (Johanna Strobl). Nicht einmal die glühende Verehrerin Zwagerin (Eva Jakob) kann den geizigen Bauern von seiner Einstellung abbringen. Bertls Geiz macht auch vor einer Heimschwester (Pia Haberl) nicht halt. Für Verwirrungen sorgt der beste Freund des Bauern, der Schuster Zwirnschartner (Bernhard Kober). Bald werden dem Bertl sein Geiz und ein rostiger Nagel einer kaputten Zaunlatte beinahe zum Verhängnis. Nachdem der Bertl für einen richtigen Arzt zu geizig ist, soll ihm der örtliche Bader und Totengräber Endwartner Wugg (Benedikt Jakob) helfen. Von da ab wird es ziemlich turbulent auf der Bühne. Neben den oben erwähnten Akteuren stehen Pia Haberl (katholische Heimschwester) und David Happacher (Bankkassier Nigel Karl-Gernot) als Neulinge mit auf der Bühne.

Premiere ist am Sonntag, 22. Dezember, im Theaterstadel der Familie Jakob (Schmidbauer) in der Hambergstraße um 14 Uhr mit der Kinder- und Seniorenvorstellung. Die Katholische Arbeitnehmerbewegung serviert Kaffee und Kuchen. Um 19.30 Uhr ist noch eine Abendvorstellung. Weitere Spieltermine sind Mittwoch, 25. und Donnerstag, 26. Dezember sowie Samstag, 28. Dezember. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab Anfang Dezember bei Hörmann-Wurst. Für das leibliche Wohl in den Theaterpausen ist gesorgt.