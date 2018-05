13:59 Uhr

Reichen die Betreuungsplätze für Kinder in Aindling?

Gemeinderatsmitglied Benjamin Schröter fordert Gutachten. Aindling soll Klarheit darüber erhalten.

Ist im Markt Aindling für ausreichend Kinderbetreuung gesorgt? Diese Frage beschäftigt Gemeinderat Benjamin Schröter seit geraumer Zeit. Bereits im Februar vergangenen Jahres hat der Elternbeiratsvorsitzende des Kinderhauses St. Martin und der Grundschule Aindling/Todtenweis einen Antrag für eine Bedarfsumfrage bei der Gemeinde eingereicht. „Diese wurde zwar durchgeführt, die Zahlen wurden aber nie öffentlich gemacht“, erklärt Schröter auf Nachfrage.

Lange habe er sich zurückgehalten, nun hat er erneut einen Antrag eingereicht: Neben der Bekanntgabe der Zahlen von 2017 fordert Schröter auch die Durchführung eines Gutachtens zur Bedarfslage in Bezug auf das geplante Baugebiet „Am Schüsselhauser Feld“. Dort sollen, wie berichtet, rund 35 Bauplätze entstehen.

Die Betreuungssituation sei laut Schröter allerdings schon jetzt nicht ausreichend: „Die Leute sagen zu mir: Wir brauchen einen Kindergarten“, berichtet er. Die Eltern seien ihm gegenüber in dieser Sache sehr fordernd. Und der Gemeinderat nimmt ihre Anliegen durchaus ernst: „Sie haben oft einen besseren Überblick, wo Bedarf herrscht. Wissen wer schwanger ist.“ Für eine fundierte Entscheidung, ob ein weiterer Kindergarten notwendig ist, sei allerdings eine Bedarfserhebung samt Prognose sowie eine statistische Grundlage nötig. Die Gemeinde sei zudem gesetzlich zu einer Abfrage des Bedarfs und einer entsprechenden Planung verpflichtet, erklärt Schröter. Mit seinem Antrag wolle er verhindern, dass zahlreiche Eltern ihrem Ärger im Gemeinderat unkontrolliert Luft machen.

Das scheint ihm vorerst gelungen: Wie Bürgermeister Thomas Zinnecker auf Nachfrage erklärt, werde Schröters Antrag in die Gemeinderatsitzung am 5. Juni aufgenommen: „Wir werden selbstverständlich alle Belange diskutieren.“ Ob er die Meinung der Eltern teilt, lässt Aindlings Bürgermeister allerdings nicht durchblicken: „Bevor das Gutachten eingeholt wurde, kann ich zu dem Sachverhalt nicht viel sagen.“ Die Zahlen des Gutachtens vom vergangenen Jahr seien jedenfalls nicht dramatisch gewesen, erklärt Zinnecker. „Wir werden das auf jeden Fall prüfen und diskutieren. Mal sehen, was der Gemeinderat dazu sagt.“ (lot)

