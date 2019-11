vor 33 Min.

Reifen zerstochen: Auto gehört Lehrerin

Einen Reifen eines BMW Mini hat ein Unbekannter in Aichach zerstochen. Die Polizei teilt mit, dass der Wagen einer Lehrerin gehört

Ein Reifenstecher hat am Freitagabend in Aichach einen Schaden von rund 150 Euro angerichtet. Der Polizei wurde der Vorfall, der sich zwischen 20 und 22 Uhr ereignete, erst jetzt mitgeteilt. Der betroffene BMW Mini stand auf dem Parkplatz der Grundschule Aichach-Nord an der Mozartstraße und gehört einer Lehrkraft der Realschule. Der Täter zerstach einen Reifen. Hinweise an die Polizei Aichach, Telefon 08251/8989-11. (AN)

