vor 51 Min.

Reißmann ist Jagdberater

Der seit 2010 bestellte Kreisjagdberater im nördlichen Teil des Landkreises, Dieter Büchler, hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt niedergelegt. Wie das Landratsamt mitteilte, wurde Michael Reißmann, Forstassessor und Leiter des Forstbetriebes der Gravenreuth’schen Güterinspektion in Affing, zum neuen Kreisjagdberater bestellt. Landrat Klaus Metzger dankte Büchler für dessen jahrelanges Engagement und freute sich laut Mitteilung, in Reißmann nahtlos einen kompetenten Nachfolger gefunden haben. (AN)

Themen Folgen