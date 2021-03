vor 20 Min.

Reitbeteiligung in Aichach: Geteiltes Pferd, geteilte Verantwortung

Plus Ein eigenes Pferd kostet viel Zeit und Geld. Für Jugendliche, die bereits Erfahrung mit Pferden haben, ist allerdings eine Reitbeteiligung eine Option.

Von Annika Thöle

Mit dem Zaumzeug in der Hand schreitet Philomena Tomschi über den Hof in Mauerbach. Vorbei an Kühen, Hunden und vielen Pferden. Wie immer, wenn die 14-Jährige am Stall ist, geht sie gleich zu Zauberfee. Das deutsche Reitpony hat karamellfarbenes Fell und ein Stockmaß von anderthalb Metern. Das bedeutet in Reitersprache, dass der Widerrist - der erhöhte Übergang vom Hals zum Rücken - auf dieser Höhe ist. Dazu kommt noch der Kopf. Für ein Pony ist Zauberfee damit sogar ziemlich groß.

Wenn die Pferdedame Philomena sieht, trabt sie ihr schon entgegen und begrüßt ihre Reiterin. Philomena streichelt ihr durch die weiche, braune Mähne und genießt die Nähe zu dem Pferd. Einmal in der Woche geht Philomena zu Zauberfee, reitet auf ihr und kümmert sich um sie. Obwohl Zauberfee gar nicht Philomenas eigenes Pferd ist, sie ist ihre Reitbeteiligung.

Reitbeteiligung: Auch Ausmisten gehört dazu

Man spricht von einer Reitbeteiligung, wenn ein Pferdebesitzer sich einen anderen Reiter sucht, der sich an ausgemachten Tagen in der Woche um sein Pferd kümmert. Dieser darf auf dem Pferd reiten, muss im Gegenzug dem Besitzer aber einen monatlichen Beitrag zahlen und meistens auch bei den anfallenden Stallarbeiten mithelfen.

Um Zauberfee reiten zu dürfen, muss Philomena beim Ausmisten helfen. Das ist für sie aber nicht so schlimm. Das gehöre dazu, wenn man sich um ein Pferd kümmere. "Man teilt sich ja nicht nur den Spaß am Pferd, sondern auch die Arbeit und Kosten“, sagt die 14-Jährige.

Reitbeteiligung ist günstiger als ein eigenes Pferd

Eine Reitbeteiligung bietet viele Vorteile, findet Philomena. Hat man ein eigenes Pferd, muss man dafür sehr viel Zeit investieren. Das Pferd muss jeden Tag bewegt werden. Viele Menschen schaffen das neben Arbeit und Schule nicht. Eine Reitbeteiligung ist somit für beide Seiten praktisch, denn so muss der Pferdebesitzer nicht jeden Tag an den Stall.

Außerdem ist eine Reitbeteiligung viel günstiger als ein eigenes Pferd. Je nach Ausstattung des Stalls und Ausbildung des Pferdes verlangen die meisten Besitzer zwischen 50 und 100 Euro im Monat. Die Kosten für ein eigenes Pferd beginnen bei circa 400 Euro monatlich, wobei es nach oben keine Grenzen gibt. Die monatlichen Kosten setzen sich zusammen aus Futter, Haltung, Pflege und Ausrüstung. Am teuersten sind dabei die Unterbringung und der Tierarzt. Allein damit das Pferd in einem Stall stehen darf, müssen Besitzer monatlich zwischen 200 und 450 Euro bezahlen.

Die Pferdebesitzerin ist Philomenas Ansprechpartnerin

Für Philomena ist es auch ein großer Vorteil, dass sie sich bei Fragen an die Besitzerin wenden kann und nicht nur auf sich alleine gestellt ist. "Man kann sich gegenseitig helfen und neue Dinge und Ansichten voneinander lernen", erzählt sie. Gerade als junge Reiterin profitiert sie davon, eine Ansprechpartnerin zu haben. Obwohl es nicht das eigene Pferd sei, könne man in Absprache mit der Besitzerin alles machen, was man auch mit dem eigenen Pferd machen würde, sagt die 14-Jährige.

Philomena mag es besonders gerne, auf Zauberfee zu reiten. Sie findet es auch toll, dem Pferd Tricks beizubringen. Zum Beispiel hebt Zauberfee ihren Huf auf Kommando. Aber bei allem Spaß, den man mit den Pferden haben kann, geht man als Jugendlicher mit einer Reitbeteiligung Philomena zufolge eine große Verantwortung ein und sollte sich das gut überlegen. Schließlich habe der Reiter in der Zeit, die er mit dem Pferd verbringe, die Verantwortung dafür, dass es dem Tier gut gehe.

Voraussetzung für eine Reitbeteiligung ist Erfahrung mit Pferden

Laut Philomena ist es wichtig, ein gewisses Alter und eine bestimmte Reiterfahrung mitzubringen, um sich bestmöglich um das Pferd kümmern zu können. Zauberfee ist Philomenas erste Reitbeteiligung, sie hat vor etwas über einem Jahr, also mit 13 Jahren, damit angefangen. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon ungefähr ein Jahr geritten und nahm wöchentlich Reitunterricht.

Nachdem Philomena eine Stunde auf Zauberfee geritten ist, bringt sie sie zurück in ihre Box. Sie räumt den Sattel und das Putzzeug wieder an ihren Platz und verabschiedet sich von Zauberfee. Im Dunklen fährt sie nach Hause und freut sich schon auf den nächsten Donnerstag, wenn sie ihr geteiltes Pferd wieder sieht.

