vor 21 Min.

Rektorin Claudia Gadsch ist seit 30 Jahren an Sielenbacher Schule

Vor 30 Jahren trat Claudia Gadsch eine neue Arbeitsstelle als Lehrerin an der damaligen Hauptschule Sielenbach an. An der heutigen Mittelschule ist Gadsch mittlerweile seit zwölf Jahren Rektorin.

Zuerst war die Kissingerin wenig begeistert, als sie hörte, dass sie nun täglich die halbe Stunde Fahrzeit nach Sielenbach auf sich nehmen sollte. Doch sobald sie die Schule dort kennenlernte, war ihr schnell klar: „Da bleibe ich.“ Drei Jahrzehnte an ein und derselben Schule, ist längst keine Selbstverständlichkeit. Grund genug, das zu würdigen.

Sielenbachs Bürgermeister Martin Echter führte Claudia Gadsch im Namen der Gemeinde mit dem Lehrerkollegium und Vertretern des Elternbeirats zum Essen aus, um sich für die Zusammenarbeit zu bedanken. Zugleich wurde Christiane Günther für 40 Jahre als Lehrerin im Öffentlichen Dienst, davon 18 in Sielenbach, geehrt. Der Rektorin war es ein Anliegen, bei dieser Gelegenheit ihren Kollegen zu danken. Auch Mario Hornung, mittlerweile an einer anderen Schule tätig, wurde extra dazugebeten, da es Gadsch, wie sie sagte, wichtig war, sich gebührend von dem ehemaligen Lehrer ihrer Schule zu verabschieden. Hornung war bis Ende des vergangenen Schuljahres zwei Jahre in Sielenbach tätig. Dass er am letzten Schultag von seiner Versetzung an eine andere Schule erfahren hatte, schlug im Sommer in Sielenbach große Wellen. In der Feierstunde war die Rede davon, dass die Versetzung auf großes Unverständnis gestoßen sei und Schüler, Kollegen und der Betroffene regelrecht schockiert gewesen seien.

Bürgermeister Echter ehrte Claudia Gadsch mit einer gerahmten Urkunde sowie, sehr passend für die reiselustige Rektorin, mit einem Reisegutschein. (lice)

