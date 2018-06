vor 32 Min.

Rentnerin wird aufFriedhof bestohlen

Die 85-Jährige ist laut Polizei auf einen Betrüger hereingefallen. Beim Geldwechseln entwendete der Täter 50 Euro.

Eine Rentnerin ist am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf dem alten Friedhof in Aichach Opfer eines Wechselbetrügers geworden. Laut Polizei sprach ein etwa 25-Jähriger die Frau in gebrochenem deutsch an und bat sie zwei Euro in Kleingeld zu wechseln. Etwa eine Stunde später fiel der 85-Jährigen auf, dass ein 50 Euro Schein in ihrer Geldbörse fehlte. Der Unbekannte hatte wohl, als er selbst im Kleingeldfach der Geldbörse nachsah, unbemerkt den Geldschein entwendet, so die Polizei. Weiteren Angaben zu Folge war der Mann schlank, hatte kurze braune Haare und eine südländische Erscheinung. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-10 erbeten. (jasa)

Themen Folgen