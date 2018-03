00:35 Uhr

Reservisten erfreut über gelungenes Jubiläum

Pöttmeser Verein feiert seinen 40. Geburtstag mit einem Auftritt der Brugger Buam im vollen Ochsnwirt-Saal

Die Jubiläumsfeier zum 40. Geburtstag der Pöttmeser Reservisten war der Höhepunkt des Vereinsjahres. Als der Vorsitzende Anton Plögl jetzt bei der Jahreshauptversammlung im Ochsnwirt-Saal noch einmal auf das Jahr zurückblickte, war die Zufriedenheit mit dem Fest im November groß. Die anfänglichen Zweifel seien wie weggeblasen gewesen, als der Saal in kürzester Zeit gefüllt war und die Brugger Buam das Stimmungsbarometer vom Start weg prächtig anheizten. Der Reservistenchef bedankte sich bei allen ehrenamtlichen Helfern und bei der Pöttmeser Geschäftswelt für die Unterstützung.

35 anwesende Mitglieder hörten sich die Aktivitäten des vergangenen Jahres an, die Schriftführer Werner Oexler vortrug. Die Mitgliederzahl blieb stabil, der Altersdurchschnitt hält mit der biologischen Uhr Schritt, hieß es.

Zur Saisoneröffnung gehört es, dass sich die Mitglieder in Maria Beinberg versammeln und ihrer gestorbenen Mitglieder gedenken. Ende Mai stand der Vereinsausflug auf dem Programm mit Besichtigung einer Schnapsbrennerei, dem Bierkrugmuseum und einer Fahrt mit der Öchslebahn, die den zweitägigen Ausflug abrundeten.

Das Krautgartenfest und die Teilnahme am Marktfest gehören zur festen Einrichtung der Reservisten und deren Kameradschaftspflege. Nach einer kurzen Sommerpause ging es zu einer Werksbesichtigung für Möbelsysteme nach Rain am Lech. Abgeschlossen wurde das Jahr mit der alljährlichen Weihnachtsfeier im Ochsensaal. Im Anschluss war Kassenwart Josef Schlicker an der Reihe. Trotz Jubiläumsfeier und diverser Ausgaben berichtete er von einer einigermaßen ausgeglichenen Kasse. Die Kassenprüfer Walter Drescher und Heinz Pfeilmeier bestätigten eine ordnungsgemäße Kassenführung. Anton Pögl ehrte langjährige Mitglider, leichtes Spiel hatte Wahlleiter Josef Meier. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder hatten sich zur Wiederwahl gestellt und wurden mit jeweils einstimmigen Voten in ihren Ämtern bestätigt. Erfreulich war, dass der Vorstand mit Hubert Weißenburger sogar erweitert werden konnte.

Zum Abschluss gab es einen Bildervortrag mit den wichtigsten Ereignissen des vergangenen Vereinsjahrs und einen Ausblick auf die kommenden zwölf Monate. (AN)