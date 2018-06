15.06.2018

Reservisten in der Schweiz

Die Mannschaft der Reservistenkameradschaft Aichach meldet sich aus der Schweiz zurück. Ein Wochenende lang wurden neben den Schießdisziplinen aus dem obligatorischen Programm der Schweizer Armee und dem traditionellen eidgenössischen Feldschießen internationaler militärischer Austausch und Kameradschaft gepflegt.

Am Militärschießen auf einer der größten Militärschießanlagen Europas am Thuner See waren 70 Kameraden aus sieben Nationen beteiligt. Bei der Verleihung der Kränze (eine Schweizer Auszeichnung im Schießsport) und den Schweizer Militärschützenauszeichnungen im Rathaus in Bern wurden von den Mitgliedern der Reservistenkameradschaft Aichach folgende Erfolge erzielt: Wolfgang Seitz erreichte den Kranz mit der Pistole und dem Sturmgewehr sowie das Gewehrabzeichen Stufe 1. Martin Panzer holte sich den Kranz mit der Pistole sowie das Pistolenabzeichen Stufe 1. Konrad Stegmair erreichte mit der Pistole den Kranz, was Stephan Dallinger mit dem Gewehr gelang. Thomas Niedermeier erreichte den Kranz mit der Pistole sowie nach dritter Wiederholung des Pistolenabzeichens das Abzeichen der Stufe 2. Beim sechsten Wettschießen der Offiziersgesellschaft Thun belegte Wolfgang Seitz den achten Platz und Martin Panzer den vierten Platz. (hfr)

