vor 58 Min.

Reservisten sind aktiv

Pöttmeser Verein zieht Bilanz

Voll besetzt war bei der Jahreshauptversammlung der Reservistenkameradschaft Pöttmes der Blaue Saal beim Ochsenwirt. Vor fast 60 Mitgliedern ging Vorsitzender Anton Pögl auf das abgelaufene Vereinsjahr ein und bedanke sich bei den Mitgliedern für die Vereinstreue und die tatkräftigen Unterstützung. Das starke Interesse an der Versammlung wertete Pögl als Indiz dafür, dass das Vereinsleben bei den Reservisten intakt sei. Sehr zur Freude der Verantwortlichen war, dass wieder ein Vier-Tages-Ausflug angeboten werden konnte. 35 Teilnehmer verbrachten auf der Mecklenburgischen Seenplatte wunderbare Tage, so Pögl. Einziger Wermutstropfen war, dass sich die Ostsee von ihrer stürmischen und recht frischen Seite zeigte. Dies tat aber der guten Laune keinen Abbruch, berichtete Pögl. Über die weiteren Aktivitäten informierte Schriftführer Werner Oexler in Form einer Power-Point-Präsentation. So mancher war überrascht, dass die Reservisten fast im monatlichen Takt etwas unternehmen und so das Vereinsleben hervorragend pflegen.

Als Nächstes war Kassenwart Josef Schlicker an der Reihe. Nachdem er von diversen Ausgaben berichtete, aber trotzdem einen leichten Anstieg des Grundstocks vermelden konnte, wurde dies mit Beifall bedacht. Die Entlastung war somit nur noch reine Formsache.

Ein wichtiger Part war die Ehrung langjähriger Mitglieder durch den Vorsitzenden Anton Pögl (siehe Bericht auf "Seite 4). Zum Schluss gab der Vorsitzende einen Ausblick auf das neue Vereinsjahr und warb für den Vier-Tages-Ausflug nach Schlanders in Südtirol vom 20. bis 23. Juni. (AN)

