Riesen-Erfolg: Kühbacherin holt Silbermedaille bei Ruder-EM

Die Kühbacherin Sophie Oksche (vorne links) holte mit dem Frauen-Achter Silber bei der EM in Polen.

Großer Erfolg für Sophie Oksche: Die 25-Jährige aus Kühbach hat bei den Ruder-Europameisterschaften Silber geholt. Der Traum von Olympia in Tokio lebt.

Von Sebastian Richly

Jubel bei der Kühbacherin Sophie Oksche. Die 25-Jährige holte mit dem deutschen Frauen-Achter die Silbermedaille bei den Europameisterschaften im polnischen Posen. Oksche startet für den Donau-Ruder-Club Ingolstadt.

Nach Silber bei Ruder-EM: Sophie Oksche aus Kühbach hofft auf Olympia

Die Kühbacherin darf sich so auch Chancen auf die Olympischen Spiele in Tokio im kommenden Jahr ausrechnen. Bundestrainer Ralf Holtmeyer bilanzierte nach der EM: „Der Frauen-Achter kann sich in der derzeitigen Form sicherlich auch für Olympia qualifizieren.“

