vor 39 Min.

Ritterlich nach Starkbierabend – das geht schief

Ein 19-Jähriger aus dem nördlichen Landkreis will seine Freundin nach Hause fahren. Das endet an einer Betonmauer. Nun fand das juristische Nachspiel statt

Von Gerlinde Drexler

Er setzte sich betrunken ans Steuer, weil er seine Freundin nach Hause bringen wollte. Das ging prompt schief. Der 19-Jährige aus dem nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg kam in einer Nacht im Mai mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen eine Betonmauer. Seine Beifahrerin wurde leicht verletzt, er selbst brach sich dabei den Kiefer. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung stand er kürzlich vor dem Jugendgericht am Amtsgericht Aichach.

Eigentlich war es eine ritterliche Geste. Der 19-Jährige wollte nicht, dass seine Freundin im Dunkeln durch den Wald zu Fuß heimgehen muss. Sie hatten mit Freunden im Bauwagen gesessen, erzählte der Angeklagte vor Gericht. Im Laufe des Abends habe er vier Starkbier getrunken. Das letzte kurz vor dem Aufbruch gegen 22 Uhr. Er habe sich fahrtüchtig gefühlt, sagte er. Deshalb war er richtig geschockt, als er später von der Polizei erfuhr, dass er 1,87 Promille hatte. Seine Erklärung: „Ich habe an dem Tag viel Stress in der Arbeit gehabt und nichts gegessen.“

Der 19-Jährige kämpft noch immer mit den gesundheitlichen Folgen

Als der 19-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor, riss er auch ein Verkehrszeichen um. Für seinen Fehler musste er mit erheblichen gesundheitlichen Folgen büßen. Sein Kiefer war so schwer gebrochen, dass er zusammengeschraubt werden musste. Drei Wochen lang konnte der junge Mann den Mund nicht öffnen. Auch noch heute habe er Einschränkungen und könne nichts Festes kauen, sagte der 19-Jährige. Trotz der schweren Verletzung meldete er sich schon am nächsten Tag beim Eigentümer der Mauer und kümmerte sich darum, dass sie repariert wurde. Die betroffene Gemeinde informierte er über das kaputte Verkehrszeichen. Der 19-Jährige betonte gegenüber Jugendrichterin Eva-Maria Grosse: „Ich habe geschaut, dass alles einigermaßen geklärt ist.“ Außerdem meldete er sich bei der Suchtberatung der Caritas und besuchte schon einige Termine in einer Motivationsgruppe. Das beeindruckte Nicole Jehle von der Jugendgerichtshilfe: „Das habe ich nicht oft, dass jemand vorab schon so viel selber macht.“ Der Angeklagte mache auf sie einen vernünftigen Eindruck.

Die Staatsanwältin fordert eine Führerscheinsperre

Auch Staatsanwältin Stefanie Dylla rechnete dem 19-Jährigen hoch an, dass er bereits freiwillig die Initiative ergriffen hatte. „Das zeigt ein gehöriges Maß an Lernvermögen und lässt hoffen, dass es ein einmaliges Erlebnis war“, betonte sie. Minuspunkte gab es von ihr für die hohe Alkoholisierung des Angeklagten. Dylla zu dem Angeklagten: „Wenn es nicht so ein gutes Auto gewesen wäre, hätten es erhebliche Verletzungen sein können.“ Die Staatsanwältin plädierte für eine Geldbuße in Höhe von 1000 Euro und eine Sperrfrist von weiteren zwölf Monaten für den bei dem Unfall eingezogenen Führerschein. Verteidigerin Carina Grübl plädierte für 800 Euro Geldbuße und zehn Monate Führerscheinsperre.

Jugendrichterin Eva-Maria Grosse erklärte, der Angeklagte sei nach dem Unfall vorbildlich vorgegangen. Sie fand es auch gut, dass er die Konsequenzen gezogen und seitdem keinen Alkohol mehr trinke. „Das ist in ihrem Alter bestimmt nicht einfach“, sagte sie anerkennend. Die Jugendrichterin verurteilte ihn wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und Körperverletzung zu einer Geldbuße von 800 Euro und weiteren zwölf Monaten Führerscheinsperre.

