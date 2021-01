14:31 Uhr

Robert-Koch-Institut: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Wittelsbacher Land

Nach einem Anstieg am Neujahrstag liegt der Wert für den Landkreis Aichach-Friedberg am Sonntag deutlich unter 100 - allerdings wohl nur auf dem Papier.

Von Claudia Bammer

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg ist laut den Daten, die dem Robert-Koch-Institut (RKI) vorliegen, gesunken. Das RKI meldete am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 61,6. In der vergangenen Woche war der Wert von 75,7 am Mittwoch über 80,2 am Donnerstag ( Silvester) auf 100,2 am Freitag ( Neujahr) gestiegen. Korrekt sind die Zahlen des RKI derzeit aber wohl nicht. Darauf hat das Landratsamt in der vergangenen Woche hingewiesen.

Landratsamt kann keine Zahlen für Aichach-Friedberg melden

Der Grund: Bereits seit dem 27. Dezember konnte der Landkreis keine Zahlen mehr melden, teilte die Behörde mit. Das liegt an einer EDV-Umstellung im Gesundheitsamt, die mit dem Anschluss an die Labormeldesoftware Demis verbunden ist. Das Landratsamt kündigte an, die Zahlen nachzumelden, sobald alle Probleme gelöst seien.

Das Landratsamt veröffentlichte an Silvester und Neujahr sowie am Wochenende keine aktuellen Zahlen. Neuere Informationen gibt es deshalb auch nicht zu den Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden. (mit nsi, ull)

