vor 24 Min.

Rockige Klänge mit Dacor am Stadtplatz

Plus Die Gruppe Dacor weckt Erinnerungen an „Christmas on the Rocks“. Die Sänger und Musiker verbreiten am Stadtplatz Weihnachtsstimmung und reißen das Publikum mit

Von Alice Lauria

Ein Hauch von „Christmas on the Rocks“ wehte am Samstagabend über den gut besuchten Aichacher Christkindlmarkt. Die seit einem guten Jahr bestehende neunköpfige Formation Dacor animierte das Aichacher Publikum zum Feiern, Tanzen und Mitsingen.

Dacor ist abgeleitet vom bayerischen Ausdruck „Da Chor“ für eine Gruppe Sänger und dem französischen Begriff „d’accord“, was übersetzt „einverstanden“ bedeutet. Rock'n'Roll-Klänge vom ersten Stück an Für Rock’n'Roll-Klänge sorgten die Musiker vom ersten Stück an. Nur ein Teil des abwechslungsreichen Programms war dem bevorstehenden Weihnachtsfest gewidmet. Darunter zum Beispiel „Jingle Bell Rock“ von Glee Cast, „Santa Claus is Coming to town“ von Frederick Coots oder dem unter anderem durch Elvis Presleys bekannten Klassiker „Little Drummer Boy“ aus der Feder von Katherine K. Davis. Sie verbreiteten Weihnachtsstimmung und die zahlreichen Weihnachtsmarktbesucher wippten und schunkelten fröhlich mitsingend dazu im Takt. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eine beachtliche Traube Menschen versammelte sich während des Konzertes vor der Bühne auf dem Christkindlmarkt. Zeitweise musste darum gebeten werden, näher an die Bühne zu rücken, da andernfalls hinter der Menschenmenge an den Buden keinerlei Durchkommen mehr war. Auch weniger Weihnachtliches ist zu hören Die Stimmen von Karin Conen – sie führte auch gleichzeitig durchs Programm – Tanja Pfisterer, Thomas Mill und Christoph Kraushaar glänzten aber auch bei weniger weihnachtlichen Liedern wie „Why do fools fall in love“ von Frankie Lymon & the Teenagers“, „Big yellow Taxi“ von Joni Mitchell oder „Faith“ von Stevie Wonder. Beim Beatles-Klassiker „Money can’t buy me love“ wurde genauso mitgetanzt wie bei Franz Sinatras „New York, New York“ – von Thomas Mills tiefer Stimme meisterlich interpretiert – und bei Robbie Williams „Angel“ mitgesungen wurde. Das Ensemble hat sichtlich Spaß Ruhigere Töne wurden bei „I will remember“ von Toto angeschlagen. Jürgen Burkhard an der Gitarre, Tizian Pollanka an Saxophon und Klarinette, Francesco Calabró an Keybord und Trompete, Cristoforo Calabró an der Bassgitarre und Wolfgang Schwarz am Schlagzeug sorgten für die passende musikalische Untermalung und den richtigen rockig-poppigen Rhythmus. Dacor haben bei ihrem Auftritt sichtlich Spaß, und genau das reißt das Publikum mit.

