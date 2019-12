vor 52 Min.

Rockige Weihnachten

Bei „SOB X-Mas“ stehen Bands in Schrobenhausen für einen guten Zweck auf der Bühne

Rockig wird es in Schrobenhausen am Freitag, 20. Dezember: Ab 19 Uhr findet schon zum dritten Mal in Folge das „Xmas Rock“-Konzert im Jugendzentrum Greenhaus am Bürgermeister-Stocker-Ring 47 statt. Der Erlös ist wieder für einen guten Zweck bestimmt. Das erste Schrobenhausener „Xmas Rock“-Konzert im Dezember 2017 entstand aus einer spontanen Idee heraus, so Florian Bauer, Gitarrist bei den Smalltown Rebels und Hydraulica. „Erst waren es nur zwei Bands, die sich für diesen Anlass zusammengetan haben, daraus wurde dann schnell ein größeres Event.“ So entstand die Idee für mittlerweile zwei unvergessliche Abende. Denn 2018 stand dem Erfolg aus dem Vorjahr in nichts nach.

Dass aus einer solchen Idee noch viel mehr werden kann, zeigt auch schon die laufende Planung für das kommende Jahr. Der Wunsch nach einem neuen Sampler der „SOB rocks Earth Serie“ wurde unter vielen Schrobenhausener Musikern immer lauter. Und so läuft momentan die Produktion für die vierte Ausgabe des Samplers auf Hochtouren. Die CD-Release-Party ist für Dezember 2020 geplant. Beim Xmas Rock am Freitag stehen neben Hydraulica, den Smalltown Rebels, Lobster Club und The B’s ein paar altbekannte Schrobenhausener Rocker unter dem Namen T-Rex from outer space auf der Bühne. Erstmals in dieser Runde stehen – nach sechs Jahren Pause – Beat the Froster mit auf der Bühne. Der komplette Erlös des Abends, auch aus dem Verkauf von Stickern, Plakaten, T-Shirts oder auch der neuen Rising-Wings-Single „Remember“ kommt heuer dem Jugendrotkreuz in Schrobenhausen zugute. (AN)

Der SOB X-MAS Rock findet am Freitag, 20. Dezember, ab 19 Uhr im Jugendzentrum Greenhaus statt. Karten gibt es nicht im Vorverkauf, sondern nur an der Abendkasse.

Themen folgen