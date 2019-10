09.10.2019

Rocktoberfest im Brandner Kaspar

The Rock wollen am Samstag für Stimmung sorgen

Nach dem Konzert ist vor dem Konzert, heißt es beim Brandner Kaspar in Unterwittelsbach (Stadt Aichach). Gerade erst begeisterten dort die Mannish Boys auf der Bühne und sorgten für ausgelassene Stimmung im Haus.

Am Samstag, 12. Oktober, steht um 20 Uhr mit dem Rocktoberfest mit der Band The Rock bereits die nächste Veranstaltung auf dem Programm. Laut Veranstalter präsentiert die Band aus dem Raum Augsburg authentischen Coverrock von Legenden wie AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Metallica und Rammstein. The Rock verstehe es, das Publikum mit Rockhits ab den 70er- über die 80er-Jahre bis hin zum aktuellen Jahrzehnt zu begeistern. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Genauso rockig geht es am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr weiter, wenn die Band Brunnhilde live im Brandner Kaspar spielt (Vorband Full Device). Der Veranstalter verspricht Hardrock, ein bisschen Heavy Metal und einen ganzen Batzen Stromgitarren-Glam. Die Band aus Fürth hat vor Kurzem ihr drittes Album rausgebracht. Wie es in einer Mitteilung heißt, habe man dabei das Gefühl, dass der Songwriting- Prozess, den sich Sängerin Carolin Loy und Gitarrist Kurt Bauereiß teilen, noch nie besser war, noch nie so unbeschwert und effizient. Auch die Texte der beiden brächten die Stimme der Frontfrau – in einem Moment so schmutzig und ein paar Töne später so sanft oder zerbrechlich – perfekt zur Geltung.

Wie der Veranstalter mitteilt, wird an diesem Abend auch eine Fender-Strat-Kopie der E-Gitarre, handsigniert von Brunnhilde, verlost. Jede Eintrittskarte für dieses Konzert nimmt an der Verlosung der weißen Gitarre im Wert von circa 150 Euro teil.

Die Vorband Full Device ist eine 2017 in Augsburg gegründete Rockband. Die Gruppe beschreibt ihren Stil so: Dreckige Gitarren, eingehende Riffs und ein Frontmann, der auf der Bühne aus sich heraus wächst.

Einen Tag später, am Samstag, 19. Oktober, steigt ab 20 Uhr die Country & Linedance Night im Brandner mit der Why Not Band, Augsburgs älteste Country-Combo. Bandgründer Joachim F. Adamczuk kommt ursprünglich aus Essen. Der Name der Band entstand, als sich die Gründer zufällig in einem Bierzelt auf dem Plärrer trafen und beschlossen, eine Band zu gründen. Sie überlegten, in welchem Genre sie spielen könnten, und einigten sich auf einen Kompromiss: Country. Why not?

Karten für alle Konzerte gibt es an der Abendkasse. (AN)

