vor 40 Min.

Rodeo-Reiten und helfen beim Aichacher Stadtfest

Seit Jahren kann der elektrische Bulle am Stand unserer Zeitung auf dem Stadtfest zugunsten der Kartei der Not geritten werden – so auch an diesem Samstag.

An diesem Samstag können Sie beim Aichacher Stadtfest am Stand der Aichacher Nachrichten auf dem elektrischen Bullen reiten und damit anderen Menschen helfen.

Wer hält sich am längsten auf dem elektrischen Bullen? Das kann jeder, der sich traut, am heutigen Samstag beim Aichacher Stadtfest ausprobieren: am Stand der Aichacher Nachrichten. Von 18 bis 21 Uhr sind an unserem Stand am Oberen Stadtplatz zuerst Kinder und Jugendliche an der Reihe, ab 21 Uhr können dann auch die „großen“ Reiter aufsteigen. Für die jungen Leute, die sich am längsten auf dem Bullen halten, gibt es zehn Eisgutscheine. Der AN-Stand mit dem Elektrobullen hat sich über die Jahre hinweg zu einer richtigen Attraktion des Stadtfestes entwickelt. Die Reiter stehen Schlange und wer sich nicht traut, fiebert mit und lacht beim Abgang mit. Neben dem Spaß für Reiter und Zuschauer haben auch unschuldig in Not geratene Menschen in der Region etwas davon: Der Erlös der Bull-Riding-Aktion kommt nämlich der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Mediengruppe, zugute. Kinder zahlen für einen Ritt einen Euro, die großen Reiter zwei Euro. Auf dem Stadtfest unterwegs ist an diesem Abend auch die große Paula Print.

Baustelle Bahnhofstraße Extra für das Stadtfestwochenende wird übrigens die Baustelle an der Bahnhofstraße zwischen dem neuen Kreisverkehr und dem Jakobiweg für Fußgänger geöffnet. Ein entsprechender Durchgang ist nach Angaben der Stadt eingerichtet. Wer mit dem Zug kommt oder nach Hause fährt, muss also keine Umwege gehen. (AN)

