06.08.2019

Rodeo für guten Zweck

Sieger bleibt 75 Sekunden im Sattel. Für die Kartei der Not kommen 300 Euro zusammen

75 Sekunden – so lange hielt der Sieger beim Bull-Riding am AN-Stand auf dem Aichacher Stadtfest durch. Die elf Besten bekommen von unserer Redaktion Eisgutscheine für das Eiscafé Milano in Aichach zugesandt ("Seite2). Auch unverschuldet in Not geratene Menschen in der Region haben gewonnen. Für sie hatten wir am AN-Stand eine Spendenbox für die Kartei der Not aufgestellt. 300 Euro kamen für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen. (AN)

Themen Folgen