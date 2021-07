Zwei Autofahrer kollidieren bei Röhrmoos nach Überholmanöver

Ein 20-Jähriger überholt bei Röhrmoos mit seinem Auto einen Lastwagen. Dabei übersieht er ein entgegenkommendes Fahrzeug. Es kommt zum Zusammenstoß.

Bei einem Überholmanöver hat ein 20-jähriger Autofahrer am Dienstag im Landkreis Dachau einen Unfall verursacht bei dem zwei Beteiligte verletzt wurden. Der 20-Jährige war gegen 14.10 Uhr mit seinem Wagen von Schönbrunn (Gemeinde Röhrmoos) in Richtung Vierkirchen unterwegs. Kurz vor einem Waldstück überholte der junge Mann einen Lastwagen. Wie die Polizei berichtet, übersah er dabei ein entgegenkommendes Auto mit einem 27-Jährigen am Steuer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Wagen.

Unfall bei Schönbrunn: Sachschaden im vierstelligen Bereich



Bei dem Unfall wurden der 20-Jährige und der 27-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (kneit)