Rollender Regionalmarkt kommt nach Petersdorf, Adelzhausen und Taiting

Plus Einkaufen im Ort: In Petersdorf stoppt ab 22. Februar zweimal die Woche Klaus Peter Miller mit seinem Einkaufsmobil. Auch Adelzhausen und Taiting steuert er an.

Von Stefanie Brand

Die Nahversorgung in der Gemeinde Petersdorf zu verbessern - das war ein großer Wunsch, der im Zuge des Gemeindeentwicklungskonzepts deutlich formuliert wurde. Was Anfang 2017 mit zahlreichen Ideen begann, wird nun Stück für Stück Wirklichkeit. Ab Montag, 22. Februar, ist an zwei Tagen in der Woche eine Nahversorgung möglich. Dann wird immer montags und donnerstags der rollende Regionalmarkt in der Gemeinde Petersdorf vorfahren.

Zweimal in der Woche wird der blaue Wagen der Schaustellerfamilie Miller im Ort „gastieren“. Um den Wagen herum möchten die Betreiber einen kleinen Einkaufsladen aufbauen und in Regalen, Kisten und in der Kühlung Produkte für den täglichen Bedarf anbieten. So kommt der rollende Regionalmarkt auf Standmaße von 8,30 Meter Länge, 4,20 Meter Breite und eine Höhe von 3,20 Meter. Das Sortiment im rollenden Regionalmarkt ist umfangreich. Betreiber Klaus Peter Miller spricht von einer Auswahl an "bio-regionalen Produkten" sowie allem, was zum täglichen Bedarf gehört. Er bezeichnet den Truck, mit dem er am 22. Februar erstmals in Petersdorf vorfahren wird, als ein "Mittelding zwischen Dorfladen und Markt".

Lebensmittel aus der Region

Bestückt wird der Truck in Untermeitingen (Landkreis Augsburg). Dort lädt Miller frisch abgepackte Wurst- und Fleischwaren von der Hofmetzgerei Altstätter ein, ein kleines Sortiment an Gebäck aus der Handwerksbäckerei Müller und Milchprodukte vom Maierhof. Auch frische Lebensmittel aus Petersdorf, etwa vom Biohof Reiner und vom Eierhof Plöckl, wird Miller anbieten. Ergänzen wird er das Sortiment an frischen Lebensmitteln von regionalen Herstellern und nach Möglichkeiten in Bioqualität durch Waren für den täglichen Bedarf - von Mehl über Milch bis hin zu Tiefkühlprodukten, Konserven sowie Putz- und Waschmitteln, Hygieneartikeln und Haushaltswaren. Das Sortiment wächst zusehends, weil Miller weitere Kooperationen mit regionalen Anbietern nicht ausschließen will und die Idee hat, an seine Kunde Bestelllisten zu verteilen, um alles bieten zu können, was vor Ort gebraucht wird.

Um diesen Service bieten zu können, hat Miller sein Leben und auch sein Unternehmen buchstäblich einmal auf den Kopf gestellt. Miller und seine Familie sind eigentlich im Schaustellergewerbe - "und das bereits seit über 100 Jahren", berichtet er stolz. Normalerweise ist er mit einem Imbissstand unterwegs. Um für ein paar Monate die Corona-Krise zu überbrücken, kam ihm die Idee mit dem rollenden Regionalmarkt - doch Corona blieb länger, die Aussichten für das Schaustellergewerbe blieben dürftig, und die Pläne für den rollen Regionalmarkt wurden größer. Nun blickt Miller auf einen ausgeklügelten Fahrplan, der ihn gleich zweimal in der Woche in die Gemeinde Petersdorf bringen wird.

Kooperation mit Hofladen

Montags wird Miller von 7.30 bis 10.30 Uhr vor dem Gemeindezentrum in der Aichacher Straße mit seinem rollenden Regionalmarkt vorfahren. Donnerstags wird der Wagen von 15 bis 18 Uhr in der Hartfeldstraße 11 stehen. Auf dem Gelände des Biohofs Reiners wird er das Sortiment des ortsansässigen Landwirts ergänzen. Christoph Reiner sieht im rollenden Regionalmarkt keine Konkurrenz für seinen Hofladen, sondern spricht stattdessen von einem "Vorteil für die Bürger". Dass der Bedarf an einer Nahversorgung im Ort groß sei, sagt Reiner. Er beobachte das seit einem Jahr vor der eigenen Tür. Er spricht von "vielen Leuten", die donnerstags in seinen Hofladen kommen. Am 25. Februar können sie nun erstmals nicht nur seine Produkte kaufen, sondern auch ihren Einkaufszettel durch das Sortiment des rollenden Regionalmarkts direkt im Ort abarbeiten.

Wie die Idee des rollenden Regionalmarkts von Untermeitingen im Landkreis Augsburg nach Petersdorf schwappen konnte, ist der guten Vernetzung vieler Akteure geschuldet. Die Vertreter des Projekts "Ökomodellregion" der Landkreise Augsburg und Paartal im Kreis Aichach-Friedberg, Ulrich Deuter und Kathrin Seidel, stellten die Idee der Schaustellerfamilie Miller in der Bürgermeisterdienstversammlung vor. Und eben dort wurde auch Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder auf das Projekt aufmerksam, das ihm die Möglichkeit bieten sollte, eine Nahversorgung in Petersdorf an zwei Tagen in der Woche auf die Beine zu stellen. Binder berichtet, dass der Standort vor dem Gemeindezentrum schnell festgestanden habe. Die Kooperation mit dem Biohof Reiner habe Miller dann selbst initiiert.

Stationen auch in Adelzhausen und Taiting

Im Landkreis Aichach-Friedberg hat Miller neben Petersdorf noch eine zweite Station. Jeden Mittwoch wird er in Adelzhausen halt- machen. Im Gemeinderat hat Bürgermeister Lorenz Braun, das bereits im Sommer angekündigt. Auch im Dasinger Ortsteil Taiting ist ein Halt eingeplant.

Der Fahrplan:

Montag: Petersdorf , 7.30 bis 10.30 Uhr, Aichacher Straße /Gemeindezentrum

, 7.30 bis 10.30 Uhr, /Gemeindezentrum Mittwoch : Adelzhausen , 10 bis 12.30 Uhr, Feuerwehrhaus/Gemeinde;

: , 10 bis 12.30 Uhr, Feuerwehrhaus/Gemeinde; Mittwoch: Dasing-Taiting , 14 bis 16 Uhr, Parkplatz an der Kirche

, 14 bis 16 Uhr, Parkplatz an der Kirche Donnerstag: Petersdorf , 15 bis 18 Uhr, Biohof Reiner , Hartfeldstraße 11.

