Rollender Regionalmarkt soll künftig auch in Rehling Halt machen

Im Ort einkaufen und sich anschließend kurz austauschen - diese Möglichkeit genossen die Kundinnen sichtlich, als der rollende Regionalmarkt in der vergangenen Woche erstmals in Petersdorf anrollte.

Plus Ein rollender Regionalmarkt tourt seit Kurzem durch Petersdorf, Adelzhausen und Taiting. Nun wurde im Gemeinderat bekannt, dass er künftig auch in Rehling halten soll.

Von Josef Abt

Ein rollender Regionalmarkt, betrieben von der Schaustellerfamilie Miller aus Untermeitingen, ist bereits in Petersdorf, Adelzhausen und Taiting ( Dasing) unterwegs. Er soll nun auch in Rehling einen Platz bekommen. So soll die Familie, die sich coronabedingt ein zweites Standbein gesucht hat, unterstützt werden.

Die Gemeinde werde in Corona-Zeiten keine Standgebühren erheben, so Bürgermeister Christoph Aidelsburger. Der rollende Dorfladen sei nicht als Konkurrenz zum örtlichen Supermarkt zu sehen, so der Bürgermeister auf den Einwand eines Ratsmitglieds.

Wann der rollende Regionalmarkt nach Rehling kommt, steht noch nicht fest

Erfreulich sei zudem, dass der fahrende Bäckerladen, der wöchentlich zweimal am Rathaus hält, auf einen dritten Tag ausweiten will. Der rollende Regionalmarkt wird an einem der Tage, an dem der Bäcker anwesend ist, seinen Stand in Rehling öffnen. Die Termine werden noch mitgeteilt.

