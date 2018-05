15:24 Uhr

Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Auf der Martinstraße in Aichach ist am Mittwochnachmittag ein Unfall mit einem Rollerfahrer passiert.

Die Martinstraße in Aichach war kurzzeitig gesperrt. Feuerwehr im Einsatz

Ein Rollerfahrer ist am Mittwoch bei einem Unfall in der Martinstraße in Aichach leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Rollerfahrer gegen 14.40 Uhr auf Höhe des Parks aus Unachtsamkeit über die Fahrbahnmitte gekommen und hier mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt, dem Autofahrer war nichts passiert. Der Sachschaden wurde auf etwa 6000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die Straße war für der Räumung der Unfallstelle kurz gesperrt. (AN)

