vor 28 Min.

Rollerfahrer stirbt nach Unfall bei Inchenhofen

Ein Rollerfahrer ist nach einem Unfall an seinen Verletzungen gestorben. Laut Polizei ging dem Unfall ein missglücktes Überholmanöver voraus.

Der 48-jährige Rollerfahrer, der am Montagnachmittag in einen Verkehrsunfall bei Inchenhofen verwickelt war, ist in der Nacht auf Mittwoch an seinen schweren Verletzungen gestorben. Wie berichtet, hatte sich der Unfall auf der Kreisstraße AIC 1, etwa einen Kilometer von Inchenhofen entfernt, ereignet.

Gegen 16 Uhr war eine 39-Jährige mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Aichach in Richtung Inchenhofen unterwegs gewesen. Kurz vor Inchenhofen scherte sie auf die Gegenspur aus, um ein Fahrschulauto und einen Roller zu überholen, der ein Versicherungskennzeichen hatte und mit maximal 45 Stundenkilometern unterwegs war. Als sie den Roller passiert hatte und sich neben dem Fahrschulauto befand, setzte der 48-jährige Rollerfahrer ebenfalls zum Überholen an. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wollte er sich zwischen den beiden nebeneinanderfahrenden Autos hindurchzwängen.

Kinngurt des Helms war laut Polizei defekt

Dabei stieß er seitlich zuerst gegen das linke und danach gegen das rechte Auto. Der 48-Jährige stürzte und zog sich schwerste Kopfverletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Augsburg geflogen.

Laut Polizei trug der 48-Jährige zwar einen Schutzhelm, allerdings war der Kinngurt defekt. Die Schutzwirkung des Helms war somit nach Angaben der Polizei nicht gewährleistet. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. (nsi, uj)

