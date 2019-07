vor 24 Min.

Rolli-Fahrer begeht Unfallflucht in Schrobenhausen

Die Polizei Schrobenhausen sucht nach einem etwa 50 Jahre alten Rolli-Fahrer. Er war die Ursache für einen Unfall.

Einen Sachschaden von rund 1000 Euro hat ein unbekannter Rolli-Fahrer am Montagmorgen in Schrobenhausen verursacht.

Der Rolli-Fahrer selbst ist nicht in den Unfall verwickelt.

Laut Polizei war der Mann gegen 8.50 Uhr mit seinem Elektrorollstuhl auf dem Gehweg des Bürgermeister-Stocker-Rings unterwegs. Auf Höhe der Einmündung der Rot-Kreuz-Straße fuhr er unmittelbar vor dem Zebrastreifen vom Gehweg auf die Straße. Im gleichen Moment wollte ein 43-Jähriger mit seinem Kastenwegen aus der Rot-Kruez-Straße in den Bürgermeister-Stocker-Ring einfahren. Er musste abbremsen, um nicht in den Rolli-Fahrer zu prallen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Kleintransporters, der von der Hörzhausener Straße in Richtung Thierkreisel unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr in den Kastenwagen. Der Rolli-Fahrer, der nicht in den Unfall verwickelt wurde, fuhr in nördlicher Richtung davon. Die Polizei hofft auf Hinweise auf den etwa 50 Jahre alten Mann, 08252/8975-0. (AN)