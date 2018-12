vor 42 Min.

Rotarier feiern ihren 40. Geburtstag

Der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach blickt auf viele Hilfsprojekte zurück

1978 hat alles angefangen. Im Juni kamen im Schrobenhausener Hotel Grieser 21 Männer aus dem Schrobenhausener und dem Aichacher Land zusammen, um den Rotary Club Schrobenhausen-Aichach ins Leben zu rufen. Am 16. Dezember 1978 fand die Charterfeier, die offizielle Gründungsfeier, statt. Am Samstag, 15. Dezember, feiert der Club nun sein 40-jähriges Bestehen.

Gründungspräsident Theo Kupferschmid fand damals, dass ein Club, der mehrere Städte umfasse, schon eine rotarische Forderung erfülle: Über das eigene Gemeinwesen hinauszuschauen. Der Blick auf andere und über den eigenen Tellerrand hinaus gehört zum Kern rotarischen Denkens, das der Club seit 40 Jahren verfolgt. Zum Jubiläum können fünf der Gründungsmitglieder auf die Anfänge zurückblicken: neben Kupferschmid sind das Karlheinz Bauer, Richard Wolf, Hanns Schultes und Klaus Englert. Die Initiative zur Gründung ging von Hans Müller-Rech und Wulff Reissinger aus. Pate bei der Gründung stand der Rotary Club Ingolstadt. Mittlerweile half der RC Schrobenhausen-Aichach dabei, vier andere Clubs aus der Taufe zu heben: Pfaffenhofen/Ilm, Neuburg/Donau, Gersthofen und Neustadt an der Donau.

Heute sind 53 Frauen und Männer Mitglied in der Vereinigung, die sich als überparteilich und weltanschaulich nicht gebunden versteht, die international ist, dem Gemeinsinn und humanitären Werten verpflichtet ist und sich dem gesellschaftlichen Engagement verschrieben hat. Der aktuelle Präsident Hermann Schrattenthaler findet, die Gründungsmitglieder hätten „etwas stabiles Ganzes“ geschaffen. Obwohl Schrobenhausen-Aichach eher zu den kleineren Clubs gehöre, könne er sich in der rotarischen Welt mit vielen Aktivitäten sehen lassen.

So wird beispielsweise ein internationaler Jugendaustausch durchgeführt. Über 120 Jugendliche aus der ganzen Welt konnten Deutschland kennenlernen, im Gegenzug waren viele Jugendliche aus dem Aichacher und Schrobenhausener Land im Ausland. Im Mittelpunkt der Aktivitäten steht das humanitäre Engagement. Erwähnt sei zum Beispiel die Unterstützung von Kindern, deren Familien unverschuldet in Not geraten sind. Die Tafeln in Schrobenhausen und Aichach profitierten ebenso wie das Kinder- und Jugendheim in Schrobenhausen. Der Club hat die Anschaffung von Schulbussen in Indien unterstützt und war bei Projekten in Afrika aktiv, etwa bei einer Brunnenbauschule im Kongo oder einem Projekt gegen Zwangsverheiratung und Genitalverstümmelung in Kenia.

Die Hilfsprojekte werden vor allem durch Aktionen finanziert. Zum Beispiel die Tombola auf dem Aichacher Christkindlmarkt, Benefizlauf in Schrobenhausen oder das Badeentenrennen in Aichach. Seit vier Jahren steht der Club zusammen mit der Stadt Aichach und dem Cineplex-Kino hinter dem Filmfestival. Auch die Berufsfindungstage in Aichach und Schrobenhausen haben sich gut entwickelt. Organisiert werden sie von der Firma Haimer aus Igenhausen (Hollenbach) für den Club. Zum Bestandteil des Clubjahrs gehören Treffen mit dem Partnerclub Dielsdorf (Schweiz). 1981 wurde die Freundschaft besiegelt, die mit gegenseitigen Besuchen und Austausch gelebt wird. Gemeinsam vergeben die Clubs jedes Jahr einen Förderpreis, um jungen Künstlern, aber auch Sportlern auf ihrem Weg zu helfen. 40 Jahre bedeuten auch rund 2000 wöchentliche Meetings, die abwechselnd in Oberwittelsbach und in Winkelhausen bei Sandizell abgehalten werden. In ihrem Jubiläumsjahr blicken die Rotarier aber nicht nur zurück, sondern auch voraus: Die Vorbereitungen für das Filmfestival werden schon bald beginnen. (AN)

