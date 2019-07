vor 17 Min.

Rotary Club plant fünftes Aichacher Filmfestival

An der Spitze folgt Gerhard Lehrberger auf Hermann Schrattenthaler. Der Club hat viel vor

Die Mitglieder wussten es schon immer, jetzt hat es der Rotary Club Schrobenhausen-Aichach schwarz auf weiß, dass er ein besonders aktiver Club ist. Vom District 1841, zu dem 54 Clubs in Oberbayern und Schwaben gehören, wurde er mit einer entsprechenden Urkunde geehrt. Die übergab der scheidende Präsident Hermann Schrattenthaler zusammen mit dem Amt an seinen Nachfolger Gerhard Lehrberger.

Bei der turnusmäßigen Präsidentenübergabe im Konferenzzentrum der Bauer AG in Schrobenhausen stellten die Rotarier erfreut fest, dass es in ihrem Club gut läuft und sie auch im übergeordneten District eine besondere Rolle spielen. Das zeigt die Auszeichnung, die besonders das Filmfestival Aichach hervorhebt, das im Herbst zum fünften Mal stattfindet. Das zeigt aber auch die personelle Präsenz der Rotarier aus Schrobenhausen-Aichach im übergeordneten Districts-Verband: Mit Alexander Bunk als Governor, Klaus Englert als Assistant Governor und Stefan Lesny als Executive Sekretär besetzt der Club heuer drei wichtige Positionen.

Als eine seiner letzten Amtshandlungen nahm Schrattenthaler Michael Stomberg und Javier Fernández Martínez als neue Mitglieder auf. Für ihn ein Zeichen dafür, dass der Club lebt und attraktiv ist.

Schrattenthaler blickte zufrieden auf ein Jahr zurück, das mit der 40. Gründungsfeier seinen Höhepunkt hatte. Aber auch der Familienausflug in Schrattenthalers Heimat am Achensee und das Aichacher Filmfestival mit dem Thema „Afrika“ ragen als zwei von vielen Aktivitäten und Aktionen heraus. Wichtig war ihm auch, die Beziehung zum Lions Club Schrobenhausen-Aichach zu vertiefen. „Beide Service-Clubs können zusammen einiges bewegen“, ist er überzeugt. Das alles sei nur möglich gewesen, weil der Club zusammenhalte und er von allen Mitgliedern und seinem Vorstandsteam viel Unterstützung erhalten habe, betonte Schrattenthaler. Besonders hob er seinen Sekretär Bastian Fuchs hervor, dem er für sein vielfältiges Engagement für Rotary und als „Säule des Clubs“ die Anerkennung als Paul Harris Fellow verlieh.

Von einem hochinteressanten und spannenden Veranstaltungsjahr sprach Schrattenthalers Vorgänger Jürgen Schenk, der traditionsgemäß die Laudatio auf seinen Nachfolger im Präsidentenamt hielt. Er habe gezeigt, dass es möglich ist, einen fordernden und anstrengenden Beruf mit der Präsidentschaft zu verbinden und gleichzeitig nach dem Grundsatz „Keep Rotary simple“ agiert. „Damit hast du ein wichtiges Signal für künftige Präsidenten gesetzt“, sagte Schenk.

Der neue Präsident Gerhard Lehrberger erinnerte daran, dass Rotary eine Wertegemeinschaft sei, wobei über allem die Würde jedes Menschen stehe: „Sie ist nicht verhandelbar.“ Der Geologe, der als Akademischer Direktor an der Technischen Universität (TU) München lehrt, will sein Jahr unter das Motto „Rotary macht Freude, Rotary macht Freunde“ stellen. Für ihn heiße Rotary „mitmachen und Verantwortung übernehmen“.

Die Liste der Aktionen und Projekte, mit denen er in diesem rotarischen Jahr gesellschaftliches Engagement und Verantwortung verwirklichen möchte, ist lang: So wird weiter das Hilfsprojekt der Aichacherin Lisa Nitzsche unterstützt, die gegen die Beschneidung und Zwangsverheiratung von jungen Frauen in Kenia kämpft, man beteiligt sich an der Rotary-Kampagne „End Polio now“, die die Ausrottung der Kinderlähmung zum Ziel hat, der Club unterstützt erneut die Kinderhilfe Litauen, ermöglicht Kindern aus Heimen eine Ferienfreizeit, will einen Lesewettbewerb durchführen und noch einiges mehr.

Vom 21. bis 26. Oktober gibt es wieder das Filmfestival Aichach, das zusammen mit der Stadt und dem Cineplex-Kino organisiert wird. Unter dem Motto „Heimat 2.0“ wird man sich mit einem aktuellen, schwierigen und vielfältigen Begriff jenseits von politischer Vereinnahmung und „Alpenglühkitsch“ beschäftigen.

Das Vorbereitungsteam arbeitet schon seit Monaten daran. Näheres wird demnächst bekannt gegeben. Außerdem stiften Rotary und Lions Club zusammen ein Stadtmodell Aichachs, das zur Landesausstellung aufgestellt werden soll (wir berichteten). (AN)

