Rotes Kreuz bereitet sich auf den Umzug in Aichach vor

Plus Das alte Krankenhaus in Aichach soll die neue Heimat für die Rettungswache, die Tagespflege und den ambulanten Dienst werden. Alles passt nicht unter ein Dach.

Umzugspläne hat das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Aichach: Wie berichtet, will die Hilfs- und Rettungsorganisation einen Teil des alten Krankenhauses in Aichach beziehen. Vom ursprünglichen Plan, alle Einrichtungen in Aichach unter einem Dach zu vereinen, ist das BRK allerdings abgekommen, wie Kreis-Geschäftsführer Robert Erdin auf Anfrage unserer Redaktion berichtet.

Derzeit hat das BRK drei Standorte in Aichach. Im BRK-Haus an der Martinstraße ist der Rettungsdienst stationiert, der mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern rund um die Uhr in Einsatzbereitschaft ist. Dort hat auch der Betreuungsverein Räume. Er kümmert sich um Menschen, die sich aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht mehr selbst ihre Angelegenheiten regeln können, und berät und unterstützt ehrenamtliche Betreuer. Die Fahrzeuge der ehrenamtlichen Sanitätsbereitschaft sind im San-Depot an der Donauwörther Straße untergebracht.

An der Rosenau befinden sich drei weitere Einrichtungen: die Tagespflege, in der Pflegebedürftige tagsüber betreut werden, die Büros der ambulanten Pflege und die Offene Behindertenarbeit, die behinderten und chronisch kranken Menschen hilft, selbstständig und selbstbestimmt zu leben.

Aus dem ursprünglichen Vorhaben, alle Dienste und Einrichtungen in Aichach am alten Krankenhaus unter einem Dach zu bündeln, wird aber nichts. „Das klappt nicht aus Platz- und Kostengründen“, sagt Erdin. Ins Krankenhaus umziehen sollen nun die Rettungswache, der Fahrdienst, die Tagespflege und der ambulante Pflegedienst. Wann das der Fall sein wird, kann Erdin derzeit noch nicht sagen. „Wir sind mit dem Landratsamt in Kontakt“, sagt er. Bisher gebe es aber noch keinen Zeitplan. Klar sei aber, dass vor dem Einzug die Räume im Krankenhaus erst noch umgebaut werden müssen. „Aus dem Umzug wird heuer sicher noch nichts“, sagt Erdin. Er rechnet damit, dass es 2020/2021 soweit sein wird.

Für den Rettungsdienst hat der neue Standort mehrere Vorteile. Dazu zählt die Nähe zum benachbarten Krankenhaus. Im Vergleich zum jetzigen Standort mit der engen Zufahrt an der starkbefahrenen Martinstraße wird die Ausfahrt für die Rettungsfahrzeuge am Krankenhaus deutlich einfacher sein. Auch für den ambulanten Pflegedienst sind die Nähe sowohl zum Rettungsdienst und zur Tagespflege als auch zum Krankenhaus von Vorteil. Das gilt auch für die Tagespflege. Die derzeit 16 Plätze werden am neuen Standort aufgestockt. Wie viele es letztlich sein werden, steht noch nicht fest, doch Erdin schätzt, dass es 24 bis 30 werden könnten. Er ist froh, das Angebot, das Angehörige bei der häuslichen Pflege entlastet, ausweiten zu können. „Die Nachfrage ist sehr groß.“

Wenn die Rettungswache die Martinstraße verlassen hat, wird dieser Standort umgebaut und dann von den ehrenamtlichen Helfern genutzt. Dort sollen auch weiterhin die Erste-Hilfe-Kurse stattfinden. In dem Gebäude plant das BRK auch Wohnungen, die eventuell an Mitarbeiter vermietet werden könnten.

Auch das Haus an der Rosenau soll umgebaut werden – barrierefrei, wie Robert Erdin sagt. Dazu laufen Verhandlungen mit dem Eigentümer. Zur Offenen Behindertenarbeit, die dort weiter residieren soll, sollen dann der Betreuungsverein und die Asylsozialberatung aus der Martinstraße ziehen.

Robert Erdin sieht die Umbau- und Umzugspläne in Aichach als Teil eines Komplettpakets. In Friedberg hat das BRK vor fünf Jahren einen Neubau bezogen. In Mering laufen derzeit die Planungen für einen Neubau für die Rettungswache und die dortigen ehrenamtlichen Gemeinschaften. Wenn diese Projekte abgeschlossen sind, sieht Erdin sagt: „Wir wollen das BRK für die nächsten zehn, 15, 20 Jahre zukunftsfähig machen.“