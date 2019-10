vor 24 Min.

Rotierender Feldhäcksler verletzt Mann in Adelzhausen

Einen schweren Betriebsunfall meldet die Polizei in Adelzhausen.

Ein 41-Jähriger versucht in Adelzhausen eine Störung an einem Feldhäcksler zu beheben. Er stellt die Maschine ab. Doch die Klinge rotiert nach.

Zu einem schweren Betriebsunfall ist es am Montagvormittag in Adelzhausen gekommen. Ein 41-Jähriger versuchte laut Polizei gegen 10 Uhr eine Störung an einem Feldhäcksler zu beheben. Der Mann schaltete die Maschine zwar ab. Allerdings rotierte im Gerät die Mähklinge nach.

41-Jähriger greift in Adelzhausen in die Maschine

Als der 41-Jährige in die Maschine griff, erfasste die Klinge seine rechte Hand. Der Mann zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Die First Responder der Feuerwehr Adelzhausen übernahmen die Erstversorgung. Ein Rettungshubschrauber brachte den 41-Jährigen in das Uniklinikum Augsburg. (jca)

