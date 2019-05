Rowdy auf der B 300

Plus Wenn der Alltag zur Belastung wird, brauchen Senioren und Pflegebedürftige eine Lösung. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es viele Pflegeeinrichtungen, darunter ein besonderes Angebot in Pöttmes. Und dennoch fehlt etwas.

Polizeireport Todtenweis

Traktoranhänger überrollt Mann in Wald bei Todtenweis

Ein 49-Jähriger will Holz in Todtenweis abtransportieren. Sein Traktor gerät samt Anhäner ins Rollen. Als ihn der Mann aufhalten will, kommt es zum Unfall.