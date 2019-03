vor 35 Min.

Rudi Fuchs nach dem Urteil: „Sechs Jahre Hölle sind zu Ende“

Vor dem Disziplinarsenat des Verwaltungsgerichtshofs in München fand am Mittwoch die vierstündige Berufungsverhandlung gegen Affings Ex-Bürgermeister Rudi Fuchs (am linken Bildrand) statt.

Plus Affings Ex-Bürgermeister ist mit seiner Berufung am Verwaltungsgerichtshof erfolgreich. Seine Pension wird nun nicht komplett aberkannt, sondern nur gekürzt.

Von Christian Lichtenstern

Der Moment im Gerichtssaal mitten in München am Mittwochnachmittag direkt nach dem Urteilsspruch sagt eigentlich alles aus: Rudi Fuchs, seine Frau und die beiden erwachsenen Söhne liegen sich in den Armen. Eine zentnerschwere Last fällt von der Familie des ehemaligen Affinger Bürgermeisters ab – das ist zu sehen und deutlich zu spüren. In seinen eigenen Worten: „Sechs Jahre Hölle sind zu Ende.“

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiter mit Plus+ Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

immer top informiert

optimiert für alle Endgeräte Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+ Paket Meine Vorteile Schließen

Richter liest Fuchs noch einmal die Leviten Er hat seine Ämter verloren, wurde strafrechtlich verurteilt und ist gesundheitlich angeschlagen. Zumindest finanziell ist das Schlimmste aber abgewendet. Eigentlich hat ihm der Vorsitzende Richter des Disziplinarsenats kurz zuvor irgendwie noch mal die Leviten gelesen. Ludwig Wagner und sein Senat (drei hauptamtliche und zwei ehrenamtliche Richter) haben aber auch – und das ist für Fuchs und seinen Anhang das Entscheidende – das Urteil der ersten Instanz kassiert. Seine Pension wird jetzt gekürzt, statt komplett gestrichen. Die finanziellen Unterschiede sind enorm: Nach der jetzt endgültigen Entscheidung werden ihm 20 Prozent seines Ruhestandsgehalts von regulär 4800 Euro im Monat abgezogen – und zwar für fünf Jahre. Damit entspricht der Verlust für Fuchs insgesamt einer ganzen Jahrespension. Eine komplette Aberkennung des Ruhegehalts, wie es das Verwaltungsgericht München vor zwei Jahren entschieden hat, ist dagegen die schärfste Disziplinarmaßnahme, die gegen einen Beamten im Ruhestand überhaupt möglich ist. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Welche finanziellen Folgen das Urteil hat Dann hätten die Versorgungsträger Rudi Fuchs in der gesetzlichen Rentenversicherung nachversichern müssen. Selbst wenn über seine gesamte Berufszeit mit den maximal möglichen Beiträgen nachversichert würde, liegt diese Rente nach einer Berechnung unserer Zeitung deutlich unter der Hälfte seines Pensionsanspruchs. Fuchs hat also Grund zur Freude – seine Berufung war erfolgreich. Freunde und Angehörige gratulieren. Ein zweites kleineres Grüppchen im Saal, darunter ein Gemeinderat und ein ehemaliger leitender Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, verlässt dagegen schnell das ehrwürdige Gebäude des Verwaltungsgerichtshofs an der Ludwigstraße in der Maxvorstadt. Rudi Fuchs hatte in seiner Zeit als Bürgermeister über 13 Jahre und bis heute viele Freunde und Unterstützer, er hatte und hat aber auch bis heute viele erklärte Gegner. Vier Stunden lang werden alle Details der „Affäre Fuchs“ durchgekaut Über vier Stunden dauert die Verhandlung. Es werden noch mal viele Details der „Affäre Fuchs“ durchgekaut und nachvollzogen. Danach zieht sich der fünfköpfige Senat zu einer Beratung zurück, dann verkündet Ludwig Wagner das Urteil relativ kurz. Dabei macht er aber deutlich klar: Der Ex-Bürgermeister sei nicht ins „offene Messer“ einer Intrige aus Gegnern in Gemeinderat und eigener Verwaltung gelaufen. Der Verwaltungsexperte Fuchs habe die rechtswidrigen Gewerbesteuerstundungen für ein Unternehmen einfach ohne Prüfung und ohne Zinsen und Zuschläge zu verlangen „bedingt vorsätzlich“ fortgeführt. Der Schaden für die Gemeinde von 170000 Euro sei zwar ausgeglichen worden. Diese Art der „Wirtschaftsförderung“ für ein privilegiertes Unternehmen sei vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Wenn, dann müsse der Hebesatz von einer Kommune für alle Gewerbebetriebe gesenkt werden. Richter Wagner betont, dass die Reduzierung der Strafe keine Relativierung der Tat von Fuchs bedeute. Der Disziplinarsenat habe sich „gerade noch“ dafür entschieden, die Pension zu kürzen, statt sie ganz abzuerkennen. Während der Verhandlung übernimmt Fuchs ganz klar Verantwortung Während der Verhandlung nimmt Fuchs mehrmals und ausführlich Stellung, verteidigt sich, übernimmt aber auch ganz klar Verantwortung: Er habe einen „schweren Fehler“ begangen aus „Naivität und Sorglosigkeit“. Wenn er geahnt hätte, welche Konsequenzen das einmal haben werde, hätte er die Stundungen sofort beendet. Fuchs geht auf die politische Konstellation in Affing ein. Der Gemeinderat mit sieben Gruppierungen sei alles anders als homogen. Er habe sich 2002 als Auswärtiger gegen drei einheimische Konkurrenten durchgesetzt und habe keine Hausmacht gehabt. Ihm sei immer auf die Finger geschaut worden, betont Fuchs. Die sicher rechtswidrigen zinslosen Stundungen bezeichnet er als „Gentlemen-Agreement“ im Gemeinderat über Jahre hinweg. Die Firma habe später bezahlt, aber sie habe immer bezahlt, das hätten alle gewusst. Zum Schluss holt Fuchs noch einmal zum Rundumschlag aus Ein Jahr vor der Wahl und seinen bekannt gewordenen Chancen auf ein höheres Amt sei er dann von Gemeinderäten angezeigt worden, blickt Fuchs zurück. 2012/2013 wurde er als Landratskandidat gehandelt. In seinem letzten Wort macht der Ex-Bürgermeister dann noch mal den ganz großen Rundum-Schlag zu den Affären in der großen Politik und in der eigenen Partei in den vergangenen Jahren: Ja, er habe einen schweren Fehler gemacht: „Aber nicht für mich, sondern vermeintlich für meine Gemeinde.“ Er habe nicht in die Kasse gegriffen wie ein Fraktionsvorsitzender, keine Verwandten beschäftigt und niemand betrunken totgefahren. Er fordere einfach nur ein faires Urteil. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Urteil im Fall Rudi Fuchs: Das Ende einer Affäre

Themen Folgen