Rudi Fuchs will in den Affinger Gemeinderat

Plus Das sorgt für eine große Überraschung: Affings ehemaliger Bürgermeister Rudi Fuchs lässt sich auf der Gemeinderatsliste für Mühlhausen aufstellen.

Von Carmen Jung

Als Versammlungsleiter Helmut Schneller in der Nominierungsversammlung am Freitag in Mühlhausen den 20. und letzten Namen auf der Liste der Gemeinderatskandidaten nannte, ging ein Raunen durch das Sportheim: Rudi Fuchs. Dass Affings Ex-Bürgermeister als Gemeinderat kandidieren will, sorgte für eine große Überraschung. Fuchs, der selbst nicht anwesend war, war der einzige Kandidat über den einzeln abgestimmt wurde. Die übrige Liste wurde in drei Blöcken beschlossen. Fuchs erhielt 42 Ja- und 14 Nein-Stimmen. Es gab zwei Enthaltungen.

Rudi Fuchs hält ein "Weiter so" für nicht verantwortbar Es war mucksmäuschenstill im Raum, als Gerhard Faltermeier ein kurzes Schreiben von Rudi Fuchs vorlas. Dieser betont darin, dass er knapp drei Jahrzehnte als geschäftsleitender Beamter und als Bürgermeister für Affing tätig gewesen sei. Er habe sich seit seinem Abgang, der 2015 war, nicht mehr zur Kommunalpolitik geäußert. Nun nach, wie er versichert, „langer und reiflicher Überlegung“, tut er es dennoch. Fuchs bilanziert: „Ein Weiter so ist nicht länger verantwortbar.“ Deshalb will Fuchs nun selbst wieder ein Stück Verantwortung übernehmen. Aber nur, wenn das auch gewollt sei. Es gibt auch eine kritische Stimme zu Fuchs in Mühlhausen Die Versammlung wollte mehrheitlich. Faltermeier betonte: „Ich find’s toll.“ Auch aus der Runde war ein „super“ zu hören. Es wurde aber auch Skepsis laut. „Ihr wollt was Neues anfangen und jetzt kommt dieser Mann“, sagte einer. Fuchs wurde ebenso in Abwesenheit gewählt wie die verhinderten Kandidaten Marc Neukäufer, Friederike Carlsson und Karina Lindermeir. Lesen Sie dazu auch den Artikel von der Nominierungsversammlung Mühlhausener wollen Faltermeier als Bürgermeister

