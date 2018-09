vor 33 Min.

Rund 70 Gruppen ziehen durch Aichach

Es ist der Höhepunkt der Mittelalterlichen Markttage. Für die Ehrengäste haben manche Teilnehmer eine Überraschung parat.

Von Gerlinde Drexler

Jubel und Handgeklapper brandet immer wieder auf. Der Umzug am Sonntagnachmittag ist der Höhepunkt der Mittelalterlichen Markttage in Aichach. Rund 70 Gruppierungen ziehen durch die Stadt. Sie werden von den vielen Zuschauern bejubelt und die meisten jubeln genauso begeistert zurück. Für die Ehrengäste auf der Bühne haben manche Umzugsteilnehmer eine Überraschung parat.

Vor der Bühne vor der Spitalkirche stehen die Zuschauer und schauen gespannt Richtung Altes Rathaus. Alle warten darauf, dass die ersten Teilnehmer des Umzugs auftauchen. Um die Besucher auf die Zeitreise ins Jahr 1418 einzustimmen, erzählt Ehrenmarktmeisterin und Umzugsmoderatorin Marianne Breitsameter kurz von Herzog Ludwig im Barte. Der ließ sich bei seinen Besuchen in Aichach von den Wirten verköstigen. Heute wie damals herrschte während der Besuche des Herzogs buntes Treiben in der Stadt. Was die Besucher beim Umzug erwartet, beschreibt die Ehrenmarktmeisterin so: „Stolze Recken und Maiden und manch wunderlicher Gesell ziehen an uns vorbei.“

Als die ersten Fanfarenklänge zu hören sind, zücken die vielen Fotografen unter den Zuschauern ihre Kameras und Handys. Die vielen mittelalterlich gekleideten Umzugsteilnehmer sind heiß begehrte Fotomotive. Mit viel Handgeklapper werden der Herzog und der Lands-knechtszug aus Laupheim empfangen, die die Vorhut für den Edlen Klaus (Habermann) von Aichach und seine Ehrengäste sind.

Gut eine halbe Stunde dauert es, bis die insgesamt 70 Gruppierungen an der Bühne vorbeigezogen sind. Die Hexe Roxana ist dabei, die Stelzengänger winken aus luftiger Höhe und der Doggenclub Augsburg marschiert mit seinen Hunden vorbei. Zu den großen Gruppen gehören unter anderem die Leahada Bürgersleyt und das Hofberg-Freilichttheater aus Schiltberg.

„Wie aus dem Kino entsprungen“ sieht für eine Zuschauerin die Gruppe um den Herzog von Flandern aus, der prächtig gekleidet mit seinem Gefolge vorbeizieht. Das Aichacher Volkstheater hat die Kuh, mit der sie auf der Bühne auftreten, auf den Umzug mitgenommen. Und der Kleintierverein zieht mit einem rollenden Hasenstall vorbei. Bei der Bauchtanzgruppe, die vor der Bühne einen kleinen Tanz aufführt, haben sich zwei Moriskentänzer eingeschmuggelt, die spontan mittanzen.

Im großen Badezuber der Bader sitzen die Kinder. Eine willkommene Abkühlung bei dem heißen Wetter sind die Wassertropfen, die die Bader beim Herumwirbeln ihrer nassen Tücher verteilen. Auch die Ehrengäste auf der Bühne bekommen ein paar Tropfen ab. Richtig feucht wird es aber, als der „Boandlwirt“ vorbeizieht. Der ist so frech und verpasst den edlen Herrschaften, unter denen auch Herzog Ludwig im Barte sitzt, ganz gezielt eine feuchte Dusche.

Als die Paartalia Aichach vorbeizieht, stimmt auch die Ehrenmarktmeisterin in den Jubel mit ein. „Da bin ich auch dabei“, erklärt sie ihre Begeisterung. Marktmeisterin Martina Baur verteilt an alle Teilnehmer Urkunden. „Auf Wiedersehen bis in drei Jahren“, verabschiedet sich Breitsameter von allen.

Einen News-Blog zu den Mittelalterlichen Markttagen mit Bildern und Videos finden Sie hier.

Themen Folgen