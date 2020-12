vor 1 Min.

Ruppertszeller Feuerwehr bekommt ein neues Auto

Plus In der Gemeinde Schiltberg ist der Fuhrpark der Ruppertszeller Feuerwehr am schlechtesten ausgestattet. Das wird sich jetzt ändern.

Von Sabrina Rauscher

Bereits im Mai 2019 hat die Freiwillige Feuerwehr aus dem Schiltberger Ortsteil Ruppertszell bei der Gemeinde einen Antrag für ein Tragkraftspritzenfahrzeug gestellt. Bisher rücken die „Holzländer“ nämlich noch mit einem Anhänger Baujahr 1962 aus.

Für den Schiltberger Gemeinderat steht es außer Frage, dass die im Moment fahrzeugtechnisch am schlechtesten ausgestattete Feuerwehr der Gemeinde unterstützt werden soll. In einer kurzen Power-Point-Präsentation stellten die Verantwortlichen der Feuerwehr dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung kurz das Fahrzeug vor, das ihrer Meinung nach am besten geeignet wäre.

Feuerwehr Ruppertszell wünscht sich einen Allradantrieb

Hierbei handelt es sich um ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit dazugehöriger Tragkraftspritze, kurz TSF, welches speziell nach den Wünschen der Ruppertszeller mit einem Allrad ausgestattet sein soll. Denn: Von den über acht Quadratkilometern Einsatzgebiet der Ruppertszeller Feuerwehr bestehen rund ein Drittel aus Wald. Auch für den jährlich stattfindenden Wandertag mit im Schnitt 3000 Personen ist ein geländegängiges Fahrzeug von Vorteil.

Feuerwehr Ruppertszell hat eine neue Idee für den alten Anhänger

Der Anhänger, den die Aktiven derzeit im Einsatz haben, wird mit Anschaffung eines Autos nicht eingemottet. Ganz im Gegenteil. Wegen der schlechten Löschwasserversorgung der Einödhöfe rund um Ruppertszell haben sich die Verantwortlichen überlegt, den Hänger umzubauen und sich auf lange Schlauchleitungen zu spezialisieren, die damit transportiert und verteilt werden könnten.

Der Gemeinderat beschloss eine Aufnahme des Fahrzeugs in den Haushalt 2021 mit einer Investitionshöhe von 200.000 Euro. Nachdem normalerweise mit einer staatlichen Förderung von über 20.000 Euro zu rechnen ist, wird das für ausreichend gehalten. „Sollten wir im Rahmen der Ausschreibung aber über 200.000 Euro Kostenanteil für die Gemeinde kommen, müsst ihr abspecken“, machte Bürgermeister Fabian Streit der Feuerwehr klar. Wegen der Corona-Pandemie seien Einschränkungen nötig.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen