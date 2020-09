17:52 Uhr

Ruppertszeller fordern: Tonnagen auf der Straße nach Birglbach begrenzen

Eine Tonnagenbeschränkung wie hier an einer Strecke im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fordern Bürger für die Straße von Ruppertszell nach Birglbach.

Plus Die Verbindung von Ruppertszell nach Birglbach soll auf 7,5 Tonnen beschränkt werden. Das jedenfalls fordern Bürger. So reagiert der Schiltberger Gemeinderat.

Von Xaver Ostermayr

Der Schiltberger Gemeinderat beschäftigte sich am Donnerstag mit einem Bürgerantrag zur Gemeindeverbindungsstraße von Birglbach (Gemeinde Gachenbach) nach Ruppertszell. Die enge, kurvenreiche und teils unübersichtliche Straße soll nach dem Willen der Antragsteller für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen gesperrt werden. Ausnahme: landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge.

Ruppertszeller reichen Unterschriftenliste mit 27 Namen ein

Anlieger Anton Märtl aus Ruppertszell reichte mit dem Antrag eine Liste ein, auf der 27 Ruppertszeller und Wundersdorfer Bürger unterschrieben haben. Der Antrag wird damit begründet, dass die Straße sehr stark von Lastkraftwagen befahren wird, obwohl diese dafür nicht geeignet ist. Auch nach Bürgermeister Fabian Streits Ansicht ist die Verbindungsstraße nach Weilach „nicht optimal ausgebaut“. Eine Teilstrecke von etwas über 700 Metern befindet sich im Bereich der Gemeinde Schiltberg. Nahezu zwei Kilometer liegen auf Gachenbacher Gebiet. Die Gemeinden könnten keine dauerhaften Tonnagebeschränkungen anordnen. Das sei Sache der zuständigen Straßenverkehrsbehörde, also des Landratsamts. Jetzt wird zunächst in Gachenbach abgeklärt, wie die Sache dort gesehen wird.

Die Entscheidung fällt in Neuburg

Der Schiltberger Rat war sich geschlossen einig – sofern auch die Gachenbacher zustimmen – den Bürgerantrag an das zuständige Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen weiterzuleiten. Nachdem der größte Streckenanteil im Gebiet der Nachbargemeinde liegt, fällt die Entscheidung in Neuburg. „Mehr können wir jetzt nicht machen“, so Streit.

