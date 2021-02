09:17 Uhr

Rutschige Straßen: Drei Unfälle in einer halben Stunde

Wegen überfrierender Nässe sind am Donnerstagmorgen im nördlichen Landkreis drei Autos von der Straße abgekommen. Nach Sainbach wird ein Hubschrauber gerufen.

Von Carmen Jung

Überfrierende Nässe ist am Donnerstagmorgen mehreren Autofahrern zum Verhängnis geworden. Die Aichacher Polizei meldet drei Unfälle innerhalb einer halben Stunde. Obwohl sich ihre Autos teilweise überschlugen, hatten die Fahrer weitgehend Glück. Eine 27-Jährige wurde leicht verletzt.

Glatteis: Bei Kühbach kommt ein Auto von der Straße ab

Der erste Unfall ereignete sich laut Pressesprecher Peter Löffler gegen 7.30 Uhr bei Kühbach. Ein 42-Jähriger war auf der Kreisstraße in Richtung Rapperzell ( Schiltberg) unterwegs. In einer Linkskurve nach der Seeangerstraße kam sein Auto auf der glatten Straße ins Rutschen. Es landete im Straßengraben. Der 42-Jährige wurde nicht verletzt. Er Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.

Bei Frechholzhausen bleibt ein Auto auf dem Dach liegen

Gegen 7.45 Uhr passierte ein weiterer Unfall, als ein 22-jähriger Mann von Derching ( Friedberg) in Richtung Frechholzhausen fuhr. Etwa 500 Meter vor dem Affinger Ortsteil kam sein Wagen bei überfrierender Nässe nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in einer angrenzenden Wiese. Auch dieser Fahrer wurde nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Bei Sainbach ist ein Rettungshubschrauber vor Ort

Der folgenreichste Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr, als eine 27-Jährige von Motzenhofen (Hollenbach) in Richtung Sainbach (Inchenhofen) fuhr. Etwa 600 Meter vor dem Ortsbeginn von Sainbach sei die Frau mit ihrem Auto wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ebenfalls bei überfrierender Nässe von der Straße abgekommen, so die Polizei. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach im angrenzenden Acker. Die Frau erlitt ein Schleudertrauma und diverse Prellungen. Der Rettungswagen brachte sie ins Aichacher Krankenhaus. An ihrem Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Neben der Feuerwehr Sainbach war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

