S-Bahn erfasst 24-jährige Radfahrerin

Großeinsatz am Dienstagabend am Indersdorfer Bahnhof: Eine S-Bahn erfasste eine 24-jährige Radfahrerin.

Ein 24-Jährige überquert am Indersdorfer Bahnhof die Gleise an einem Übergang. Sie übersieht eine gerade einfahrende S-Bahn. Der Zug erfasst die Frau.

Eine S-Bahn hat am Dienstag in Markt Indersdorf eine 24-jährige Radfahrerin erfasst. Der Unfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei Dachau gegen 17.40 Uhr, als die 24-Jährige am Bahnhof die Gleise an einem Übergang in Richtung Gewerbegebiet überquerte.

Polizei nach dem S-Bahn-Unfall: "Frau hatte mehr als nur Glück"

Sie übersah dabei die aus Arnbach einfahrende S2. Bei dem Zusammenstoß hatte die Frau laut Polizei „mehr als nur Glück“: Sie erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie ins Klinikum Markt Indersdorf. Da bei der Erstmitteilung eine Person unter einem Zug gemeldet wurde, waren mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis im Einsatz. Der Bahnverkehr der Linie S2 war für etwa eine Stunde gesperrt. (AZ)

