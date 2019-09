vor 19 Min.

„S’Elädrische“ kommt nach Reicherstein

Oberland-Theatergruppe spielt Komödie von Peter Landstorfer. Der Vorverkauf startet im Oktober

Für die Mitglieder der Oberland-Theatergruppe aus Reicherstein (Markt Pöttmes) ist der Saisonstart in guter Erinnerung geblieben. Anstelle des bisherigen Grillfestes entschloss man sich zu einem Ausflug. Die Tour führte ins Tannheimer Tal und an den Achensee.

Das liegt nun schon ein paar Tage zurück, und der Alltag hat Einzug gehalten; vor allem für die Akteure, die im November auf, vor und hinter der Bühne im Einsatz sein werden. Denn auch in diesem Jahr wird in Reicherstein wieder ein Stück zur Aufführung kommen.

Die Wahl von Regisseur Josef Paula fiel auf Peter Landstorfers Stück „s’Elädrische“, eine Komödie in drei Akten.

Die dafür benötigten sieben Herren und vier Damen haben ihre Texthefte bereits in Händen und sind fleißig am Büffeln. Bis zur Premiere am Freitag, 8. November, ist zwar noch etwas Zeit, aber bis dahin steht erst mal richtig viel Arbeit auf dem Programm.

Das bedeutet für Josef Paula und seine Darsteller zwar etwas Stress, aber der gehört für einen echten Laiendarsteller ebenso dazu wie das Lampenfieber vor dem Auftritt. Wie gewohnt, wird es im Anschluss an die Premiere sieben weitere Aufführungen geben. (ww)

Der Vorverkauf startet am Freitag, 25. Oktober. Von 17 bis 18 Uhr und an den folgenden Montagen, jeweils von 18 bis 19 Uhr können im Echsheimer Gemeinschaftshaus Karten für die Aufführungen erworben und damit die besten Plätze gesichert werden.

