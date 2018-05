02.05.2018

SHK-Mechaniker aus Hausen ist Innungsbester

Sanitär und Heizung: Michael Braun bester in ganz Schwaben

25 Klempner und 39 Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) aus ganz Schwaben sind jetzt in Friedberg nach der bestandenen Winter-Abschlussprüfung bei einer Feier der Innung freigesprochen worden. Bester SHK-Anlagenmechaniker ist Michael Braun aus Hausen (Markt Aindling).

Der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans Peter Rauch, sprach die Gesellen von den Pflichten der Berufsausbildung frei, gratulierte und wünschte ihnen laut einer Mitteilung der Innung für ihren weiteren Berufsweg viel Erfolg. Die Spannung stieg, als es darum ging, wer die Besten im jeweiligen Gewerk der Winterprüfung 2018 sind. Präsident Rauch ehrte anschließend die besten Anlagenmechaniker. Michael Braun von der Firma Günter Braun schnitt als Bester ab. Platz zwei belegte Christoforos Tsitsikas von der Firma Winkelhöfer in Augsburg, Platz drei Elias Bradel von der Augsburger Firma Rieblinger. Die besten Klempner sind Christian Bischof (Platz eins) von der Firma Herkommer in Ursberg, Benjamin Siebert (Platz zwei) von der Firma Lerchenmüller in Halblech und Melanie Mühlegg (Platz drei) von der Firma Rees. Sie wurden bei einer Freisprechungsfeier in Kempten geehrt.

Schulleiter Robert Karlinger von der Berufsschule 1 in Augsburg lobte bei seiner Rede die gute Zusammenarbeit zwischen den Betrieben, der Innung und der Berufsschule. Klaus Braun, stellvertretender Geschäftsführer des Bildungszentrums, bedankte sich bei Oberstudiendirektorin Erika Mayer für die gute Zusammenarbeit zwischen der Berufsschule und der Innung. Erika Mayer verabschiedete sich mit einer Festrede in den Ruhestand. Die Junggesellen bedankten sich für die „lehrreiche Zeit“ in der Berufsschule und ihren Ausbildern aus der Innung Spengler, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. (AN)