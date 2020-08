vor 3 Min.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz: So kommt er bei den Genossen im Landkreis an

Die SPD will mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz wieder mehr als 20 Prozent erreichen.

Plus Die SPD hat am Montag überraschend Finanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat präsentiert. So reagieren die Genossen im Landkreis auf diese Nachricht.

Von Evelin Grauer

Es ist offiziell: Die SPD schickt Olaf Scholz bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr als Kanzlerkandidat ins Rennen. Der aktuelle Finanzminister und Vizekanzler soll die SPD aus dem Tief holen. Wir wollten von SPD-Politikern im Landkreis wissen, was sie von Scholz’ Nominierung halten.

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann hält es für eine gute Entscheidung, auf Scholz zu setzen. Er sei ein erfahrener, kampferprobter Politiker, der in der Großen Koalition (GroKo) gute Arbeit leiste. Habermann begrüßt es auch, dass der ehemalige, langjährige Bürgermeister von Hamburg kommunalpolitische Wurzeln hat. So sei es Scholz gewesen, der zur Bewältigung der Corona-Krise den Anstoß für das Rettungspaket für die Kommunen gegeben habe.

Aichachs Bürgermeister Habermann reagiert positiv auf Scholz

Habermann findet, dass die GroKo in der Corona-Zeit einen guten Job macht. Auch einige SPD-Vorschläge seien dabei umgesetzt worden. Der Aichacher Bürgermeister betont, dass er sich aber auch von der bayerischen Staatsregierung in der aktuellen Krise gut gemanaget fühlt. So könne eventuell auch eine – möglicherweise drohende – große zweite Welle abgefangen werden.

Dass die SPD in der GroKo gute Arbeit leiste, aber in der Wählergunst stets nur die CDU/CSU-Fraktion davon profitiere, versteht Habermann nicht. Schließlich habe sich seine Partei nach der Bundestagswahl 2017 letztlich der Regierungsverantwortung gestellt und sich nicht gedrückt wie insbesondere die FDP. Auch die Grünen, die schon länger auf einer Erfolgswelle schwimmen, müssten erst einmal Verantwortung übernehmen. Habermann ist jedenfalls froh, dass das Land während der Pandemie von der GroKo und nicht von einer Minderheitsregierung geführt wird.

Große Illusionen macht sich das Aichacher Stadtoberhaupt aber keine. Die SPD sei eine sehr alte Partei und werde von den Wählern derzeit offenbar nicht als attraktiv erachtet. Da dürfte es auch Kanzlerkandidat Olaf Scholz schwer haben, befürchtet Habermann. Bis zur Wahl im nächsten Jahr könne aber noch viel passieren. Auch der SPD-Kandidat kann bis dahin noch „verbrennen“, aber das befürchtet Habermann nicht. Er hält die frühzeitige Benennung Scholz’ für gut. Damit sei die leidige Suche beendet, und es müssten nicht ständig neue Leute ins Gespräch gebracht und zerpflückt werden. Persönlich getroffen hat Habermann den Vize-Kanzler übrigens noch nicht. Aber natürlich werde sich die lokale SPD bei der Wahl für ihn ins Zeug legen.

Auch die Friedberger SPD-Ortsvorsitzende und Stadträtin Ulrike Sasse-Feile reagiert positiv: „Herr Scholz genießt nicht nur ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, auch ist er in den vergangenen Monaten zu einem der beliebtesten Politiker im Land geworden.“ Er strahle Verlässlichkeit und Kompetenz aus.

Die stellvertretende Landrätin und SPD-Fraktionsvorsitzende im Kissinger Gemeinderat Silvia Rinderhagen setzt ebenfalls auf Olaf Scholz als nächsten Bundeskanzler für Deutschland. „Ich bin überzeugt davon, dass er dieses Amt ausfüllen kann.“ Scholz habe ganz aktuell als Minister bewiesen, wie man in schwierigen Zeiten handeln müsse: „Überlegt und besonnen, nicht panisch.“ Scholz verfüge zudem über den nötigen Bekanntheitsgrad, um auch über die SPD-Grenzen hinaus bei den Bürgern anzukommen. Auch den Zeitpunkt hält die SPD-Politikerin für richtig. „Es bleibt nun genug Zeit, um frühzeitig die wichtigen Weichen zu stellen.“

Ihr Meringer Parteikollege Andreas Widmann befürwortet ebenfalls die frühe Nominierung. „Ich bin selbst ein Planer, und gerade bei einem Bundeskanzlerkandidaten ist es gut, dass dieser nicht mal eben schnell aus dem Hut gezaubert wird“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende des Marktgemeinderates. Scholz stelle für ihnen einen Kandidaten der Mitte dar. Widmann plädiert dafür: „Wir sollten unsere linken Positionen in die Mitte der Gesellschaft bringen.“ (mit pos, sev)

