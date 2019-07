vor 36 Min.

SPD blickt optimistisch auf die Wahl

Der Aichacher Ortsverein hält Neuwahlen ab. Bürgermeister Klaus Habermann und Fraktionschef Karl-Heinz Schindler loben die Zusammenarbeit im Stadtrat

Von Manfred Zeiselmair

Harmonisch verlief die Jahreshauptversammlung der Aichacher Sozialdemokraten am Freitagabend im Aichacher TSV-Re(h)staurant. SPD-Ortsvereinsvorsitzender Walter Jöckel wurde bei den Neuwahlen in seinem Amt bestätigt und von den anwesenden 24 Stimmberechtigten einstimmig für weitere zwei Jahre gewählt. Am Ende zählte er viele altbewährte Kräfte, aber auch junge Neuzugänge an seiner Seite. Aus dem bisherigen Vorstand verabschiedet wurden Kassiererin Sabine Schneider und Schriftführerin Ursula Schindler, die nach langjähriger Tätigkeit ihre Ämter zur Verfügung stellten.

Zunächst standen die Berichte der Vorstandsmitglieder an. Von einem ausgeglichenen Kassenstand, bei dem der Landtagswahlkampf 2018 als einzig höherer Ausgabenposten zu Buche schlug, sprach Kassiererin Sabine Schneider. Laut Schriftführerin Ursula Schindler verzeichnet der Ortsverein derzeit 85 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren.

Jusos sagen Unterstützung bei der Kommunalwahl zu

Als Vertreterin der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) berichtete Kristina Kolb-Djoka von etwa zehn bis 15 aktiven Frauen „mit und ohne Parteibuch“. Diese treffen sich einmal monatlich und setzen sich mit verschiedenen sozialdemokratischen Themen auseinander. Wolfgang Holzhauser zeigte sich in seinem offiziell ersten Auftritt als Sprecher der im Februar neu gegründeten Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialisten und Jungsozialistinnen (Juso) selbstbewusst. „Ich bin stolz, dass in Aichach das Herz der SPD noch funktioniert“, sagte er. Kampfbetont versprach er den Genossen die volle Unterstützung bei der anstehenden Kommunalwahl und erklärte: „Die Jusos werden aktiv dabei sein. Wir haben gezeigt, dass wir das können.“

Zur aktuellen Kommunalpolitik nahmen im Anschluss der SPD-Fraktionsvorsitzende Karl-Heinz Schindler und SPD-Bürgermeister Klaus Habermann Stellung. Beide betonten dabei die sehr konstruktive, zielorientierte Zusammenarbeit im Stadtrat zum Wohle der Stadt. Um dies als starke Fraktion fortführen zu können, sei eine schlagkräftige SPD-Liste mit möglichst 30 Kandidaten erforderlich, so Habermann. „Mir ist da nicht bange. Wir sind auf allen denkbaren Feldern bestens aufgestellt“, betonte er.

Ortsvorsitzender spricht die jüngsten Wahlergebnisse an

Ortsvereinsvorsitzender Walter Jöckel benannte in seinem Resümee noch einmal die markanten Punkte des vergangenen SPD-Jahres. Als „geradezu niederschmetternd“ bezeichnete er die Ergebnisse der Landtagswahl 2018, bei der die Sozialdemokraten mit nur 9,7 Prozent bayernweit ihr bislang schlechtestes Ergebnis eingefahren hatten. Auch nach dem schlechten Abschneiden bei der Europawahl sehe er die SPD, insbesondere in Bayern, derzeit ohne erkennbares Profil, so Jöckel. „Wir müssen uns wieder besinnen, dass wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit, des solidarischen Miteinanders und des gerechten Ausgleichs verschiedenartiger gesellschaftlicher Interessen sind“, sagte er.

Die Arbeit im Ortsverein bezeichnete er als durchweg engagiert und konstruktiv. Als lokale Veranstaltungshöhepunkte nannte Jöckel unter anderem die Cineplex-Matinee mit dem Film „Wackersdorf“ in Kooperation mit den Energiebauern und etwa 200 Besuchern, die Beteiligungen an den Widerstandsaktionen gegen die Schließung der Geburtenstation am Aichacher Krankenhaus und die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen des Ortsvereins ( wir berichteten ).

Vorsitzender Walter Jöckel mit 100 Prozent wiedergewählt

Nach der Entlastung des Vorstands wurde in geheimer Wahl einstimmig Walter Jöckel – laut Wahlleiter Karl-Heinz Schindler „mit 100 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen“ – für weitere zwei Jahre als Ortsvereinsvorsitzender gewählt. Als stellvertretende Vorsitzende stehen ihm – ebenfalls nach geheimer Wahl – die bewährten Siegbert Schulz und Kristina Kolb-Djoka zur Seite, sowie Wolfgang Holzhauser, der für Karsten Lentge nachrückt. Lentge übernimmt nach einstimmiger Wahl das Amt der scheidenden Kassenwartin Sabine Schneider. In das Amt der bisherigen Schriftführerin Ursula Schindler wurde, ebenfalls einstimmig, die 24-jährige Clara Jung berufen.

Abschließend wählte die Versammlung in den erweiterten Vorstand die Mitglieder Inge Gelfert, Leonie Lang, Brigitte Neumaier, Rita Rösele, Daniel Hauke, Ingo Huttner, Axel Küpfer und Marco Laves.

