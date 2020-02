vor 23 Min.

SPD will kreiseigene Schulen endlich modernisieren

Für Landratskandidat Andreas Santa von der SPD sind viele Schulen im Kreis Aichach-Friedberg nicht auf dem aktuellen Stand. Er fordert Sanierungen.

Der SPD-Landratskandidat Andreas Santa kritisiert in einer Mitteilung den Zustand der kreiseigenen Schulen (Realschulen, Gymnasien, Berufliche Oberschule, Berufsschulen) im Wittelsbacher Land: Nach dem Besuch vieler weiterführender Schulen sehe er dringenden Handlungsbedarf. Der bauliche Zustand entspreche in vielen Bereichen nicht mehr dem aktuellen Stand. Einige Gebäude müssten dringend energetisch saniert werden. Lehrer wie Schüler klagten laut Mitteilung im Winter über zum Teil sehr kalte, aber auch überheizte Klassenzimmer. Undichte Fenster würden es den Hausmeistern in manchen Schulen schwer machen, die Temperaturen in den Klassenräumen auf einem angenehmen Wert zu halten.

Schulen im Kreis Aichach-Friedberg: Auch Medientechnik fehlt

Auch die medientechnische Ausstattung ist für Santa nicht gegeben: „Die Zeit in manchen Klassenzimmern und Fachräumen scheint seit einigen Jahren still zu stehen.“ Beamer und Kameras seien teilweise nicht vorhanden oder von einer so schlechten Qualität, dass die Lehrer bei Sonnenschein oder hellen Verhältnissen die Projektoren nur eingeschränkt verwenden könnten, kritisiert der Landratskandidat aus Kissing.

Zusätzliche Geräte wie Tablet, iPads oder andere Endgeräte der Lehrer und Schüler für Präsentationen oder Ähnliches würden sich in einigen Räumlichkeiten nicht mit der vorhandenen IT-Ausstattung koppeln lassen. Viele Lehrer würden sich deshalb von ihrem Gehalt Endgeräte wie Laptops oder iPads kaufen, um einen modernen Unterricht gestalten zu können: „Das würde man von einem anderen Mitarbeiter einer Behörde oder Firma nie erwarten.“ Wenn dann so ein Gerät im Dienst kaputtgehe, würden die Lehrerinnen und Lehrer im Regen stehen gelassen.

Wittelsbacher Land investierte 150 Millionen Euro in Schulen

Grundsätzliche bildungspolitische Entscheidungen und Investitionen in die Schullandschaft von Aichach-Friedberg sind in den vergangenen Jahrzehnten nahezu immer einstimmig vom gesamten Kreistag beschlossen worden und waren nie Streitthema. Einzig beim Standort für die vierte Realschule gab es eine Kontroverse, die sich aber fast durch alle Parteien zog. Am Ende setzte sich 2009 Bergen (Affing) gegen Dasing durch. Und für Diskussionen sorgte auch immer wieder die Entwicklung der Baukosten bei beschlossenen Projekten. Allein seit der Jahrtausendwende hat das Wittelsbacher Land rund 150 Millionen Euro in neue Schulgebäude oder in die Sanierung investiert. Bestehende Realschulen und das Gymnasium Aichach wurden in dieser Zeit erweitert. Neu gebaut wurden die Berufliche Oberschule (FOS/BOS) in Friedberg, die Realschule in Bergen und das dritte Kreisgymnasium in Mering. Dazu kommen in den zwei Jahrzehnten noch zweistellige Millionensummen für den reinen Gebäudeunterhalt.

Im aktuellen Hochbauprogramm steht als größtes Projekt der Neubau der Vinzenz-Pallotti-Förderschule mit Sporthalle und Sportanlagen in Friedberg. Der Kreis muss handeln, denn der alte Schulbau darf aus Brandschutzgründen nur noch bis Herbst 2022 genutzt werden. Kostenschätzung mit allen „Nebengeräuschen“: rund 37 Millionen Euro. Die Generalsanierung des Erweiterungsbaus der Aichacher Realschule soll wie die Erweiterung der Beruflichen Oberschule Friedberg 2021 starten. (AN, cli)

