SV Echsheim-Reicherstein feiert 60. Jubiläum

Jugendfußball, Umzug und Gottesdienst am Wochenende auf dem Sportgelände

Der SV Echsheim-Reicherstein feiert sein 60. Vereinsjubiläum. Das Fest findet am Wochenende, 13. und 14. Juli, auf dem Sportgelände „An der Kohlstatt“ statt.

Der Verein war am 7. März 1959 auf Initiative des damaligen Lehrers Josef Mayr während einer Versammlung aus der Taufe gehoben worden. Damals wurde eine Wiese nahe der Ortschaft als Vereinsgelände genutzt. Wenig später stellte die Gemeinde das Gelände „An der Kohlstatt“ zur Verfügung. Es wurde zum Aus- und Aufbau eines Fußballplatzes genutzt wurde.

Bis circa 1978 diente die Gastwirtschaft von Mathias Lenk in der Echsheimer Ortsmitte als Vereinslokal. Danach wurde der Vorgänger des jetzigen Sportheims gebaut. Ab 2008 gehörte es mit der Einweihung des neuen Gemeinschaftshauses der Vergangenheit an. Das Gemeinschaftshaus ist inzwischen der Mittelpunkt des Vereins- und des Ortslebens. Es finden sowohl sportbegeisterte Bürger, die Ortsfeuerwehr, der ansässige Krieger- und Soldatenverein wie auch diverse andere Gruppen, darunter zum Beispiel Kinderteams, Pfarreinachmittage oder Stammtischtreffen Platz darin. In der Vereinsgeschichte gab es sowohl sportliche, als auch gesellschaftliche Höhepunkte. Zu diesen gehören wohl die drei Aufstiege in Folge der ersten Mannschaft im Herrenbereich sowie die alljährlichen Feiern dazu. Doch auch weniger Erfreuliches gab es im sportlichen Geschehen, wie zum Beispiel den Abstieg aus der Kreisliga in der Saison 2017/2018 oder das Scheitern in der Kreisliga-Relegation im Jahr 2018. (AN)

