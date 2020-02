vor 40 Min.

Sainbacher Wehr rückte 2019 vier Mal aus

Freiwillige Feuerwehr im Inchenhofener Ortsteil blickt auch auf viele gesellschaftliche Ereignisse zurück

Zu vier Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Sainbach im vergangenen Jahr gerufen worden. Das berichtete der Erste Kommandant Hubert Grabmann jetzt bei der Jahreshauptversammlung vor 65 Teilnehmern im Pfarrgemeinschaftshaus. Im April war der erste Einsatz, der Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in Inchenhofen. Ein weiterer Einsatz fand im Juli beim Seifenkistenrennen statt und dann gab es noch zwei Alarmierungen wegen Insekten. Bei der Übung in der Brandschutzwoche rückte die Wehr mit 23 Feuerwehrleuten zur Brandstelle, einem landwirtschaftlichen Gebäude, nach Inchenhofen aus.

Hubert Grabmann teilte mit, dass das Fahrzeug regelmäßig bewegt werden müsse, so seien im vergangenen Jahr 351 Kilometer gefahren worden. Insgesamt waren 15 Übungstermine zu bewältigen. Es wurde ein neuer Flachsaugkorb angeschafft und bei einer Übung am Weiherbach ausprobiert. Derzeit hat die Feuerwehr 136 Mitglieder, davon 72 aktive und 64 passive. 2020 soll die Modulare Ausbildung weitergehen, auch Leistungsprüfungen sind angesagt.

Der Vorsitzende Jürgen Tremmel gab einen Rückblick über die Aktivitäten der Feuerwehr im vergangenen Jahr. Es fanden ein Schützen- und Feuerwehrball in Sainbach statt, der Feuerwehrball in Oberbachern, die Ulrich-Männerwallfahrt nach Augsburg, eine Flursäuberung in Inchenhofen und in Sainbach, ein Florianstag in Bachern, die Maibaumfeier in Leahad, die Marktmeisterschaft der Stockschützen, das Seifenkistenrennen vom Bauwong und einige Vorstandssitzungen.

Die Jugendfeuerwehr Sainbach nahm am Lebendkicker-Turnier in Rieden-Laimering teil und erreichte den zweiten Platz. Die Jungfeuerwehrkameraden waren beim Feuerwehrschwimmen im Hallenbad in Aichach dabei. Die Fahnenabordnung war beim Feuerwehrjubiläum in Thierhaupten, bei zwei Hochzeiten und zwei Beerdigungen vor Ort, bei kirchlichen Festtagen und beim Leonhardifest in Inchenhofen.

Kassenwart Josef Zeitlmeir bekam eine tadellose Kassenführung bestätigt von den Kassenprüfern Michael Rabl und Kaspar Glas. Bürgermeister Karl Metzger erklärte den Ehrenamtlichen, dass sie unbezahlbar seien. Die Feuerwehr halte zusammen und es funktioniere gut, auch die gesellschaftlichen Veranstaltungen seien bestens organisiert. Metzger sprach auch das historische Fest an und hoffte, dass alle wieder gut zusammen helfen, um das Fest zu stemmen. Demnächst gibt es ein Kommandantengespräch, bei dem Probleme oder Fragen bei der Ausrüstung angesprochen werden können. Kreisbrandrat Christian Happach führte an, dass das Vereinsleben in Sainbach sehr motiviert sei. Er sprach auch die Ehrenamtskarte an, die über den Kommandanten beantragt werden kann.

Der Vorsitzende Jürgen Tremmel erklärte, dass 2020 schon eine Einladung für das Fest zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr in Affing vorliege und für die Fahrzeugweihe der Freiwilligen Feuerwehr Alsmoos- Petersdorf. Beiden Terminen haben die Feuerwehrkameraden zugestimmt. Zum Schluss bedankte sich der Vorsitzender Jürgen Tremmel für die Bewirtung, bei der Familie Meier für die gute Pflege und Aufbewahrung der Fahne. Es steht noch ein weiterer Termin an, am Samstag 15. Februar, ist der Feuerwehrball im Schützenheim Sainbach. (sfx)

