vor 43 Min.

Saitenwechsel feiert Premiere in Pöttmes

Irische Balladen, russische Tanzlieder und ein Abba-Song auf ganz unterschiedlichen Instrumenten: Die fünfköpfige Musikgruppe aus der Region sorgt im Kultursaal für internationale Klänge und begeistert 120 Zuhörer

Von Vicky Jeanty

Sie singen und zupfen, sie geigen und trommeln, sie bedienen den großen Bass und die kleine Flöte, sie stemmen das schwere Akkordeon und wechseln von der Geige zur E-Gitarre: Das Marken- und musikalische Kennzeichen der fünfköpfigen Musikgruppe Saitenwechsel ist die Instrumentenvielfalt, mit der sie die musikalische Reise quer durch die internationale Volks-und Schlagermusikszene antritt. Am Samstagabend feierte die aus der Region stammende Truppe Premiere in Pöttmes – sehr zur Freude von über 120 begeisterten Zuhörern im Kultursaal.

Der Auftritt von Saitenwechsel in Pöttmes war überfällig: Seit vielen Jahren musiziert die Gruppe gemeinsam und tritt regelmäßig bei unterschiedlichen Anlässen auf. Nun hatte das Partnerschaftskomitee unter der Regie von Birgit Heckl und in Zusammenarbeit mit Kulturreferentin Ludwiga Baronin Herman sie erstmalig nach Pöttmes gebracht. Das Heimspiel währte über zwei Stunden. Die Zuhörer erklatschten sich mehrere Zugaben.

Albert Häußler moderierte das Programm im Kultursaal und plauderte gelegentlich aus dem heimischen Nähkästchen. Er ist der Ehemann von Sieglinde Kugler, einer der Musikerinnen. Ihr diene das eheliche Zusammenleben regelmäßig als Inspirationsquelle für Lied und Text, so der Gatte.

Folgte man den Äußerungen Häußlers, der zu jedem Lied kleine Anmerkungen mitlieferte, dreht sich alles um die großen und kleinen menschlichen Gefühle und Bedürfnisse: um Liebe, Sehnsucht und Hoffnung, um Alleinsein und Zweisamkeit, um Lebenslust und Lebensfrust, um träumerisches Schwärmen und bittere Realitäten. Diese Befindlichkeiten sind grenzenlos und grenzüberschreitend.

Zu Gehör kamen unter anderem irische Volkslieder und Balladen, russische Tanz- und Liebeslieder, mitreißende Tangorhythmen, eine französische Musette, ein flotter Abba-Song und ein Dialekt gefärbter Text von Konstantin Wecker. Saitenwechsel beherrschte, besang und bespielte sie alle samt der jeweils innewohnenden unterschiedlichen Tempi. Vor allem die drei Damen – Monika Paula, Sieglinde Kugler und Michaela te Kock – waren instrumental wandlungsfähig und „vielsaitig“ unterwegs: Akkordeon, Gitarre, Hackbrett, Harfe, Flöte, Zimbel, Ukulele und mehr bedienten sie im Wechsel und sangen obendrein.

Heinz te Kock blieb seinem Bass treu, nachdem auch Michael te Kock mehrfach zu unterschiedlichen Instrumenten gegriffen hatte. Gelegentlich durfte und sollte das Publikum rhythmisch mitklatschen und -singen. Das befeuerte die Stimmung im Saal und erwärmte die Gemüter, trotz der eher kühlen Lichteinstrahlung von oben.

In der Pause gab’s Warmes und Deftiges in der Versorgungshütte des Partnerschaftskomitees auf dem Marktplatz. Im Eingangsbereich standen kühle Getränke parat. Ohne kleine Geschenke an die Musiker ließ die Kulturreferentin die Truppe nicht von der Bühne. Ihren Dank für die Vorstellung verband sie mit der Hoffnung, dass Saitenwechsel auch in Zukunft für Auftritte in Pöttmes bereit wäre. Gleiches galt für das rührige Partnerschaftskomitee mit Birgit Heckl an der Spitze. Das Komitee habe wiederholt kleine Konzertveranstaltungen erfolgreich auf die Beine gestellt. Das solle weiterhin so praktiziert werden.

