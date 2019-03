23.03.2019

Samen, damit Aichach aufblüht

Natur- und Umweltschutzbeirat plant Aktion auf Wila. Vorsitzende Magdalena Federlin nach fünf Jahren verabschiedet

Knapp fünf Jahre war Magdalena Federlin als Vorsitzende des Natur- und Umweltschutzbeirates der Stadt Aichach im Amt. Bei der jüngsten Sitzung des Gremiums wurde sie verabschiedet.

Bürgermeister Klaus Habermann dankte Federlin für ihr Engagement in diesen fünf Jahren. Sie habe in dieser Zeit einiges bewegt und vorangebracht, sagte er. So die Rama-dama-Aktion in der Stadt und deren Ortsteilen, an der sich weit mehr als 200 Bürger und die Aichacher Schulen beteiligt hätten. Zudem wurden für bestimmte Bereiche in der Stadt Umweltpaten gefunden, die den Müll, die andere in der Natur hinterlassen, jetzt regelmäßig entsorgen. Als symbolisches Dankeschön überreichte das Stadtoberhaupt Federlin einen Blumenstrauß. Ihre Nachfolgerin als Vorsitzende des Beirats ist wie berichtet Stadträtin Michaela Böck, die auch als Umweltreferentin im Stadtrat Federlins Nachfolgerin ist. Auf der Aichacher Wirtschaftsschau (Wila) wird der Natur- und Umweltschutzbeirat zusammen mit der Naturschutzbehörde am Landratsamt und dem Landschaftspflegeverband seine Arbeit vorstellen. Unter dem Motto „Aichach blüht auf“ erhalten die Messebesucher kostenlos Saatgut für eine Blumenwiese im Garten, die sich auch für den Balkon eignet. Die Mischung enthält über 40 heimische Wildblumen, Kräuter und Gräser des Wittelsbacher Landes, an der sich Bienen, Hummeln und Schmetterlinge erfreuen können. (ak)

Themen Folgen